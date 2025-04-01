職位高錯了嗎？波蘭女清潔工腹痛就醫 一查竟是同事在飲料下毒

波蘭華沙一名56歲女清潔工，因為「純粹討厭」女同事，竟然長期在對方的飲料中投毒，導致受害者身體嚴重不適。事件曝光之後，女子隨即遭到逮捕。若罪名成立，她恐怕要面臨最高20年的有期徒刑。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件的受害者是一名51歲的女性，她和56歲的犯人是同事，同樣在辦公大樓內擔任清潔人員。幾個月前，她開始頻繁腹痛，本來以為是壓力過大或過勞導致的，但症狀卻不斷惡化，女子只好往醫院檢查。

檢查結果顯示，女子體內有疑似中毒造成的內部損傷，醫師於是詢問她是否誤食了有毒物質。女子仔細回想，這才驚覺自己每天喝的茶水味道有點奇怪。

雖然她開始懷疑有人在飲料動手腳，卻苦無證據抓人。為了查明真相，女子在休息區偷偷安裝攝影機，想看看是否有人下藥。不出幾天，她就發現是這名56歲同事動的手腳。她在女子的茶杯和可樂瓶噴灑清潔劑，甚至還摻雜其他腐蝕性的化學物質。

為了確保警方能夠立案，她連續錄下數日的投毒行為，並帶著證據到警局報案。警方隨即逮捕了投毒的女清潔工，還連帶逮捕另一名68歲女子。原來該名女子在嫌犯投毒時，正和嫌犯通話。但她雖然已經知道女子下毒，卻沒有報案或阻止女子飲用遭投毒的茶水，因而連帶遭到逮捕。

據當地媒體報導，受害者的職位比兩名嫌犯高，兩人一直以來都不喜歡受害者。若罪名成立，主嫌恐面臨最高20年有期徒刑，而知情不報的共犯則可能被判3年有期徒刑。