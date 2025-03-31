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幫拿包包竟變運毒！赴泰遊玩友人突稱有急事 她「好心被雷親」慘入獄

香港01／ 撰文／桃樂斯
馬來西亞有女子誤信友人並幫對方拿包，被泰國警方發現包內藏有毒品，判監5年。示意圖。圖／AI生成
馬來西亞有女子誤信友人並幫對方拿包，被泰國警方發現包內藏有毒品，判監5年。示意圖。圖／AI生成

無論出於任何原因，切勿隨便替他人拿行李或手提包！馬來西亞1名女子與男友及女友人到泰國入住酒店時，女友人聲稱「有急事要處理」，女子便幫忙對方拿包，詎料被當地警方在包內檢獲藏有違禁的雅巴藥丸（Yaba，服用後會產生嚴重幻覺，甚至出現暴力行為），無意間成為運毒者，最終被判監禁5年。

涉事女子目前已被關押2年，她非常渴望與家人團聚，稱「我非常想念我的父母，特別是開齋節快到了」。泰國那拉提瓦府的監獄主任表示，現時當地有7名涉及毒品罪行的馬來西亞女囚犯。

馬國女子袋內藏毒在泰國被捕

綜合馬來西亞媒體報導，當地26歲女子安娜（化名）於2023年和男友在泰國素艾哥洛縣（Wat Thong Di Pracharam）一間酒店被捕，警方在她的袋內檢出屬違禁品的雅巴藥丸。

誤信友人「有急事」幫拿包

安娜憶述，案發當日她與男友以及女友人入住該酒店，「她（友人）要我幫忙拿包，因為她有急事要處理」。安娜稱不知道袋內藏有毒品，她強調「只是想幫朋友」。但她其後被泰國警方拘捕，最後更被判處監禁5年。

共7名馬國女子因毒品被泰國判囚

泰國那拉提瓦府的監獄主任表示，安娜是因毒品罪名而被捕的7名馬來西亞女囚犯之一。監獄主任形容安娜的情況並不是特殊例子，因為在7名囚犯中，有一半疑似被馬泰邊境的販毒集團利用，成為毒騾（指偷運毒品的人，非真正毒販）。

被捕人大多約20多歲 面臨刑期最長達5年

監獄主任續稱，囚犯大部份人年約20多歲，面臨刑期最長達5年。雖然身處獄中，但當中近8成的穆斯林人士仍然可以慶祝開齋節，除了獲准舉行開齋節祈禱儀式，以及履行宗教義務外，節日期間監獄亦允許囚犯家人前來探監。

泰國警方就毒品案另拘捕6人 包括1名女藝人

翻查資料，泰國警方調查毒品案時，另外拘捕6名馬來西亞藉人士，屬於馬來西亞大型案件之一。馬來西亞警方本來長期追蹤該販毒集團，但被泰國警方拘捕人士中，無人願意承認藏毒，但全部人尿液檢測均呈紫色，即對毒品檢測呈陽性反應。泰國當局對6人提出檢控，涉嫌《合謀銷售一類藥物》、《非法吸食一類藥物》，其中2人更被控告《非法入境》。馬來西亞當局曾證實，事件中有6名當地人被捕，包括1名女藝人。

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文章授權轉載自《香港01》

毒品 泰國 馬來西亞

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