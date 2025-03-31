快訊

中職／不時夢到2013經典賽輸日本 林智勝看年輕世代12強辦到未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

肥胖、糖尿病嚴重 墨西哥決禁垃圾食物

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
墨西哥成為全球首創，禁止校園販賣高熱量等垃圾食物的國家，盼藉此減緩兒童肥胖問題。（中央社示意圖）
墨西哥成為全球首創，禁止校園販賣高熱量等垃圾食物的國家，盼藉此減緩兒童肥胖問題。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

墨西哥人吃太胖，從小時候就要多管控飲食！墨西哥政府近日宣布，校園內禁止販售高熱量食物，例如含糖飲料、薯片、人工豬肉與花生醬製品等，否則最高可罰5千美元。墨西哥、美國等國家的肥胖問題嚴重，尤其是該國兒童竟有40%的每日攝取熱量是從加工食品與含糖飲料獲得，讓政府不得不重視。

根據《美聯社》報導，墨西哥近日禁止校園販售垃圾食物的法規正式生效。教育部官員表示，法案還將協助父母給小孩進行健康烹飪，增加父母煮飯動機。未來學校不可以販售含糖飲料、薯片、人工豬肉與花生醬製品，且相關食品要增加「高熱量」、「高鹽」等警語，否則將面臨545到5450美元不等的罰款。

不過墨西哥許多學校的基礎設施落後，連飲水機、網路與用電都相當匱乏，未來法規如何落實將成挑戰。但據統計，墨西哥已經有3分之1的學童過胖，且根據聯合國教科文組織調查，墨西哥兒童吃垃圾食物的比例也比拉丁美洲其他國家高，該國兒童有40%的每日攝取熱量是從加工食品與含糖飲料獲得。

CNN》提到，許多國家近來都相當關注肥胖與其衍伸的慢性病問題，以美國來說，美國衛生部長小甘乃迪就希望能調整國家的食物供給系統「讓美國再次健康（MAHA）」，並以減少過度加工食物為主要目標。

在台灣，肥胖的問題也相當嚴重，台灣成人每2人就有1人超重、青少年每3人就有1人超重，醫生指出，若不及早介入，肥胖將會增加相關併發症的長期發病率，國健署10大死因有8個與肥胖有關。兒科醫師也曾提醒說，兒童也要注意肥胖問題，恐增加代謝症候群、脂肪肝、糖尿病與睡眠呼吸中止症風險。

【更多精采內容，詳見

墨西哥 肥胖

延伸閱讀

「瘦胖子」死亡風險更高 醫示警：4大原則降體脂

整理包／川普關稅周來了 貿易「解放日」會採取哪些行動？

控中國大陸電商竊取個資 美駐墨西哥大使館呼籲刪App

74歲糖尿病媽媽水果、甜食都忌口「吃水餃一習慣」讓血糖失控飆高

相關新聞

肥胖、糖尿病嚴重 墨西哥決禁垃圾食物

墨西哥人吃太胖，從小時候就要多管控飲食！墨西哥政府近日宣布，校園內禁止販售高熱量食物，例如含糖飲料、薯片、人工豬肉與花生醬製品等，否則最高可罰5千美元。墨西哥、美國等國家的肥胖問題嚴重，尤其是該國兒童竟有40%的每日攝取熱量是從加工食品與含糖飲料獲得，讓政府不得不重視。

演員李察張伯倫 91歲生日前夕病逝

在1960年代以電視劇「基爾代爾醫生」(Dr. Kildare)走紅的資深演員李察張伯倫(Richard Chamber...

「約櫃」藏哪？ CIA曝靈媒「遙」指…

傳說中放著上帝「十誡」(Ten Commandments)的聖物「約櫃」(Ark of the Covenant)，不只...

日本牛丼連鎖店SUKIYA因食安歇業五天 母公司股價重挫

旗下擁有牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）的日本控股公司Zensho Holdings股價今天盤中重挫多達6.5%，此前...

女子揭發男友出軌…怒提分手慘遭禁錮及性侵 洗衣機成定罪關鍵

家中的洗衣機成竟為定罪證據！韓國有名男子，被女友揭發其手機藏有其他女子的露骨照及影片後，不滿女方提出分手施暴…

抓住不起眼的細節 看日劇也能學考進東大的祕訣

日本TBS每周日晚間播出的電視劇「御上先生」描述松坂桃李飾演的文科省精英官僚御上孝被派到私立高中當導師，當作教改示範的故事。3月下旬10集已經播畢，劇中的鄰德高中以學生考進東大升學率高而著稱。劇情帶到的學習方法，因為不是劇情主軸，沒有太多著墨，但本劇教育監修（顧問）、前岡山大學副教授中山芳一指出，不起眼的細節正是獲取高分，向頂大邁進的學習祕訣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。