肥胖、糖尿病嚴重 墨西哥決禁垃圾食物
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
墨西哥人吃太胖，從小時候就要多管控飲食！墨西哥政府近日宣布，校園內禁止販售高熱量食物，例如含糖飲料、薯片、人工豬肉與花生醬製品等，否則最高可罰5千美元。墨西哥、美國等國家的肥胖問題嚴重，尤其是該國兒童竟有40%的每日攝取熱量是從加工食品與含糖飲料獲得，讓政府不得不重視。
根據《美聯社》報導，墨西哥近日禁止校園販售垃圾食物的法規正式生效。教育部官員表示，法案還將協助父母給小孩進行健康烹飪，增加父母煮飯動機。未來學校不可以販售含糖飲料、薯片、人工豬肉與花生醬製品，且相關食品要增加「高熱量」、「高鹽」等警語，否則將面臨545到5450美元不等的罰款。
不過墨西哥許多學校的基礎設施落後，連飲水機、網路與用電都相當匱乏，未來法規如何落實將成挑戰。但據統計，墨西哥已經有3分之1的學童過胖，且根據聯合國教科文組織調查，墨西哥兒童吃垃圾食物的比例也比拉丁美洲其他國家高，該國兒童有40%的每日攝取熱量是從加工食品與含糖飲料獲得。
《CNN》提到，許多國家近來都相當關注肥胖與其衍伸的慢性病問題，以美國來說，美國衛生部長小甘乃迪就希望能調整國家的食物供給系統「讓美國再次健康（MAHA）」，並以減少過度加工食物為主要目標。
在台灣，肥胖的問題也相當嚴重，台灣成人每2人就有1人超重、青少年每3人就有1人超重，醫生指出，若不及早介入，肥胖將會增加相關併發症的長期發病率，國健署10大死因有8個與肥胖有關。兒科醫師也曾提醒說，兒童也要注意肥胖問題，恐增加代謝症候群、脂肪肝、糖尿病與睡眠呼吸中止症風險。
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