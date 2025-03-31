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南海海槽若強震 日本估國內恐近30萬人罹難

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本政府的工作小組會議今天公布最新的估計指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29萬8000人，並首度試算間接死於災難者最多將達5萬2000人。

「讀賣新聞」報導，南海海槽特大地震是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處，規模8至9的巨大地震，通常以100年至150年一次的頻率發生。最近一次是發生在1946年的昭和南海地震。

日本2011年的311大地震（日本稱東日本大地震）過後，曾估算南海海槽可能發生的最大級別地震帶來的災損。日本政府中央防災會議的工作小組，今天公布彙整新版災損估算報告書，提供更多較精準的地形數據，以及顯示住宅耐震、海嘯避難設施、堤防狀況等資訊。

新的估算結果顯示，福島到沖繩大範圍區域會遭遇逾3公尺的海嘯侵襲，其中高知縣黑潮町、土佐清水市恐遭遇最高34公尺海嘯；恐把人沖走的「水深30公分以上」淹水區域比前一次估算增加3成，達1萬5150公頃。

新版報告書估算，罹難人數最多達29萬8000人，較前一次估算的32萬3000人少。如果南海海槽特大地震發生在條件最糟的冬天深夜，死於海嘯的罹難者估計21萬5000人，占全體死者7成，其次為死於建築物倒塌7萬3000人，以及另外有死於地震火災9000人。

這份報告書首度試算「災害關聯死」人數，可能達2萬6000人至5萬2000人；另外，而人口較多的東海地區恐災情慘重；傷者與避難者人數最多分別為95萬與1230萬人。

「災害關聯死」跟長期過著避難生活累積壓力或慢性病惡化等因素有關。日本過去發生地震等災害後，經常傳出有倖免於難的災民卻在之後的避難生活中喪命，被稱為「災害關聯死」。

建物損害部分，新的報告書估算建築物全倒、燒毀數量達235萬棟，與前一次估計的238萬棟差別不大。

此外，經濟損失則估計約292兆日圓（約新台幣66兆元），由於物價上升，較前一次估算值約237兆日圓（約新台幣53.7兆元）大幅增加，其中民眾資產損失等約225兆日圓、對於經濟活動的影響約67兆日圓。

報告書指出，日本社會若持續高齡化與人口減少「可能會陷入更嚴峻的狀況」，並建議「所有相關單位必須全力投入防災對策」。

日本政府預計根據這份報告書，於今夏前後修改包含減災目標在內的相關計畫。

日本政府地震調查委員會今年1月指出，南海海槽今後30年內發生規模8至9級地震的機率，從70%至80%提高至約80%。

南海 地震 日本

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