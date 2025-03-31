首次極地載人太空探險 SpaceX將啟航

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天將首次執行第一次載人繞極地飛行任務，有4名太空人將參與這項為期數天、由私人資助的軌道任務。

法新社報導，「前進2號」（Fram2）任務將在太空進行拍攝第一張X光、在微重力下種植蘑菇等實驗，期盼這些研究能對未來前往火星的長期太空旅行帶來幫助。

「前進2號」名稱來自19世紀為探險北極和南極建造的著名挪威破冰船。

發射窗口於晚間9時46分（台北時間4月1日9時46分）打開後，機組人員將從佛州美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter），搭乘獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載的SpaceX乘龍號（Crew Dragon）太空船發射升空。

此次任務指揮官，也是馬爾他企業家、加密貨幣公司f2pool和Skatefish聯合創辦人王春表示：「秉持著與早期極地探險者同樣的開拓精神，我們的目標是帶回新的資料和知識，推進太空探索的長期目標。」

由王春挑選的另3位機組員，分別是挪威電影導演米克森（Jannicke Mikkelsen）、德國研究人員羅格（Rabea Rogge）和澳洲極地探險家菲力普斯（EricPhilips）。

團隊為了這項為期約4天的飛行任務訓練了8個月，其中包括在阿拉斯加進行荒野探險，模擬在惡劣條件下的生活。