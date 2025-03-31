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春寒料峭 東京櫻花滿開氣溫宛如嚴冬

中央社／ 東京31日專電

今天是3月的最後一天，全日本氣溫卻宛如寒冬。東京昨天才剛剛宣布櫻花滿開，今天的氣溫卻驟降至攝氏個位數，預測東京最高溫只有10度，賞櫻客要特別注意保暖。

日本氣象廳30日發布消息稱，東京都櫻花（染井吉野櫻）已進入「滿開」狀態，時間比常年提早1天，比去年提早5天。民間氣象公司Weathernews預測，西日本地區下週許多地方將迎來櫻花滿開，北陸和東北地區也將陸續開花，北海道則將在4月下旬到5月上旬迎來開花。

東京千代田區的靖國神社標本木目前有80%以上開花，達到「滿開」標準。東京都中心地區確認開花是在24日（標準是開花5、6朵以上）。

日本全國各地染井吉野櫻最早進入「滿開」是28日在高知市、福岡市和熊本市，和歌山市也在30日宣布櫻花滿開。

就在櫻花滿開的隔天，日本上空出現強烈冷空氣流動，使得氣溫驟降。今天當地時間上午11時（台北上午10時），已經宣布櫻花滿開的東京、松山、福岡等地，氣溫都下降至個位數。

截至中午，全日本3/4氣象觀測站（總數684個）的氣溫在10度以下。主要城市氣溫為，東京都心氣溫8.2度、金澤市8.2度、名古屋市9.1度、大阪市9.5度、福岡市10.8度、札幌市1.6度。

其中，東京中午氣溫8.2度，比昨天中午的13.5度下降了5度。日本上週多個地區氣溫曾突破25度，宛如夏日，如今又回到寒冬。預料氣溫稍晚仍難回升，東京今天最高溫預測為10度，靜岡和大分11度。

日本東部地區明天將迎來降雨，關東地區的山地甚至可能降雪。由於氣溫變化較大，賞櫻客需要注意保暖，尤其是要觀賞夜櫻的遊客務必做好防寒措施。

日本 東京 氣溫

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