冰風暴襲擊加拿大東部 逾35萬用戶停電
加拿大電力供應商Hydro One今天表示，週末期間受到冰風暴影響，安大略省部分地區有逾35萬用戶停電。
路透社報導，加拿大環境部發布冬季風暴警告，指首都渥太華（Ottawa），以及魁北克省（Quebec）與安大略省（Ontario）部分地區會降下凍雨，並有著雪混雜冰珠或轉變成冰珠的風險，這樣的氣候預料將持續至明天上午。
Hydro One在官網表示：「不堪凍雨重量而倒塌的樹枝和樹幹，是停電主要的罪魁禍首。」公司點出安大略省中部也有洪水風險。
根據官網訊息，截至今天下午，已有超過35萬用戶受到影響，預計於4月1日恢復供電。
公用事業供應商Alectra旗下有約3萬5000用戶斷電，主要在多倫多（Toronto）以北城鎮巴里（Barrie）。他們說：「由於線路結冰，修復進度緩慢，但已出動所有可用資源。」
多倫多以北約135公里的奧瑞里亞（Orillia）宣布進入緊急狀態，原因是持續性的凍雨，導致大範圍停電、路面容易打滑、樹木高壓線傾倒、基礎設施受損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言