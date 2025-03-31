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日本牛丼連鎖店SUKIYA因食安歇業五天 母公司股價重挫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）連環爆發食安問題，宣布多數門市關閉五天進行衛生整頓。路透
日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）連環爆發食安問題，宣布多數門市關閉五天進行衛生整頓。路透

旗下擁有牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）的日本控股公司Zensho Holdings股價今天盤中重挫多達6.5%，此前該公司表示，由於發生多起食物汙染事件，將暫時關閉多數的SUKIYA門市進行整頓。

SUKIYA表示，上周五有消費者反映，位於東京都昭島市的「昭島車站南店」商品混入害蟲。先前在3月22日，該公司揭露1月時有顧客發現死老鼠掉入味噌湯的事件。

SUKIYA在全日本營運約2,000家分店，宣布將從3月31日至4月4日關閉多數分店，採取防害蟲等措施、整頓衛生。Zensho股價今年來已重挫11%，競爭同業吉野家控股公司同期間下跌3.5%。

Ortus Advisors日股策略部門主管傑克森（Andrew Jackson）表示：「雖然這可能讓人們失去胃口，不過可能會讓競爭同業吉野家的銷售增加，因為這類餐點對許多人是必要的。

吉野家股價今天盤中跌0.5%，逆抗大盤東證指數Topix的2.8%跌幅。傑克森說：「可能要花一點時間才能

洗刷死老鼠浮在味噌湯的印象，讓消費者重返SUKIYA。」

日本 消費者 老鼠

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