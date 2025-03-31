日本牛丼連鎖店SUKIYA因食安歇業五天 母公司股價重挫

日本TBS每周日晚間播出的電視劇「御上先生」描述松坂桃李飾演的文科省精英官僚御上孝被派到私立高中當導師，當作教改示範的故事。3月下旬10集已經播畢，劇中的鄰德高中以學生考進東大升學率高而著稱。劇情帶到的學習方法，因為不是劇情主軸，沒有太多著墨，但本劇教育監修（顧問）、前岡山大學副教授中山芳一指出，不起眼的細節正是獲取高分，向頂大邁進的學習祕訣。

2025-03-31 08:00