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餐裡有頭髮！情侶免費吃一頓後開心求婚 店家監視器拍下離譜詭計

聯合新聞網／ 綜合報導
處理客訴是餐廳的考驗。情境示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
處理客訴是餐廳的考驗。情境示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

根據日媒「BuzzFeed」報導，美國田納西州一間餐廳日前發生一起詐欺事件。一對情侶在用餐後謊稱食物中有頭髮，要求全額退費，然而餐廳監視器畫面卻揭露了他們的驚人行為。

3月14日，這對情侶前往田納西州利文斯頓的「Steel Coop」餐廳用餐。當他們用餐即將結束時，向店員投訴「食物裡有頭髮」，經理帕特里克·瓊斯隨即向他們致歉，並退還了餐點費用約20美元（約新台幣630元）。然而，當兩人準備離開時，有另一名在店內用餐的顧客提醒店家：「那不是店員的頭髮。」店家也因此察覺了可疑之處，店經理表示「仔細觀察兩人用過的餐點，那頭髮不像是被不小心混入食物的樣子，而且餐點幾乎都被吃光了」。

於是店家調出監視器畫面，仔細觀察後，發現情侶的驚人舉動──女子快速的將手伸向自己的頭髮，再迅速將手移回桌上，而男子再以飛快的速度，捏起桌上的「某物」，並四周張望了一下，接著有點慌張的將手上「某物」撒在牛排上。

瓊斯立刻追出店外，正巧撞見男子正在向女友求婚。他當場打斷求婚進行式並警告兩人：「別再來這間店！」餐廳老闆辛蒂·庫珀表示，並不會對兩人提出告訴，但她希望藉此讓大家理解：「客訴不一定都是店家的錯。」據店家表示，事後，此對情侶的家人來店裡幫他們付清餐費，讓這件荒唐事畫上了句點。

客訴 求婚 牛排 詐欺 餐廳

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