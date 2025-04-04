網紅帶隊品嚐日本壽司 父母讚「爆炸好吃」：德國3倍價錢也吃不到

日本壽司以其新鮮食材與多樣化選擇吸引眾多海外遊客，成為訪日必嚐的美食之一。根據日媒「HintPot」分享，德國網紅蕾娜（Lena）與先生特地帶從德國來訪的父母前往高級壽司店，體驗真正的江戶前壽司。

他們選擇了每人9900日圓（約新台幣2200元）的「當日主廚套餐」，在吧檯座位欣賞料理職人製作壽司的精湛技藝。蕾娜父母對壽司師傅的細緻擺盤讚嘆不已，直呼「這簡直是藝術品！」，從牡蠣、章魚、紅魽生魚片等前菜開始，父母便驚呼：「太美味了，完美！」

當虎蝦壽司端上桌時，蕾娜的丈夫特別向父母介紹這道壽司的獨特風味，壽司師傅更以幽默的表演動作遞上壽司，將一家人逗得開懷大笑。母親品嚐後露出陶醉的表情，激動的說：「這真是美味到爆炸！」

用餐結束後，父親表示：「這真的太棒了，跟我們以前吃過的壽司完全不同！」母親則說：「這是我吃過最美味的壽司之一！」當蕾娜提到「在德國要用60歐元（約台幣2160元）吃到這樣的壽司根本不可能」，父母也深表認同：「連花200歐元（約台幣7900元）都未必能吃到這種品質！」

網友也留言「從父母的表情就能看出壽司有多美味！」、「高級壽司店的魅力之一，就是能與壽司師傅互動」、「9900日圓就能吃到這樣的水準，太划算了！」。這場高級壽司初體驗，想必讓蕾娜父母對日本壽司留下深刻印象。