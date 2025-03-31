快訊

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

徵才爭議／台大徵EMI師 全台4萬教師不能申請遭疑歧視

女子揭發男友出軌…怒提分手慘遭禁錮及性侵 洗衣機成定罪關鍵

香港01／ 撰文：喬納森
女方提供家中的監視器影片，從洗衣機門上的倒影清楚看到襲擊的事發經過。 示意圖／ingimage
女方提供家中的監視器影片，從洗衣機門上的倒影清楚看到襲擊的事發經過。 示意圖／ingimage

家中的洗衣機成竟為定罪證據！韓國有名男子，被女友揭發其手機藏有其他女子的露骨照及影片後，不滿女方提出分手施暴，男子更在1個月內至少6度強姦女友，更曾禁錮女友數小時，女方最終報警將男友逮捕。

男方最初否認控指，但警方發現其家中監視器影片，從中可見洗衣機門上的倒影捕捉到事發經過，最後終被裁定強姦罪成，被判入獄7年。

女友提分手遭男友禁錮及性侵

綜合外媒報導，被告為24歲男子，其女友在2024年3月，在他的手機中發現有其他女子的露骨照片及影片。女友憤而提出分手，卻遭被告展開連串襲擊。女友指稱在同年3月至4月間，至少6度遭男友強姦，並曾遭對方禁錮數小時。

洗衣機門上的倒影成有力證據

被告最初否認女友的指控，但警方提出證據，指女方家中的監視器1段長達39分鐘的紀錄中，可以從洗衣機門上的倒影清楚看到事發經過，成了有力證據。被告其後認罪，被判強姦罪成，他雖曾提出上訴，但去年11月被判入獄7年。

延伸閱讀：

13歲童工偷朱古力被虐殺！僱主夫婦被捕 揭悲慘身世惹社會關注

4孩之父遭同志情侶性侵虐殺！法醫：若清醒極痛苦 伴侶傷心受訪

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女子揭發男友出軌…怒提分手慘遭禁錮及性侵 洗衣機成定罪關鍵

家中的洗衣機成竟為定罪證據！韓國有名男子，被女友揭發其手機藏有其他女子的露骨照及影片後，不滿女方提出分手施暴…

抓住不起眼的細節 看日劇也能學考進東大的祕訣

日本TBS每周日晚間播出的電視劇「御上先生」描述松坂桃李飾演的文科省精英官僚御上孝被派到私立高中當導師，當作教改示範的故事。3月下旬10集已經播畢，劇中的鄰德高中以學生考進東大升學率高而著稱。劇情帶到的學習方法，因為不是劇情主軸，沒有太多著墨，但本劇教育監修（顧問）、前岡山大學副教授中山芳一指出，不起眼的細節正是獲取高分，向頂大邁進的學習祕訣。

南韓史上最大野火 疑掃墓釀災

南韓調查人員卅日表示，一名五十六歲男子涉嫌在掃墓時不慎引發南韓史上最嚴重的野火，警方已展開調查。

附近塑膠工廠大火冒濃煙 雅加達國際機場一跑道暫關閉

印尼雅加達的蘇卡諾哈達國際機場今天下午因附近一間塑膠工廠發生大火，冒出大量濃煙，導致3號跑道須暫時關閉

父母私借學貸付醫藥費…法院判女兒免還款！日網憂判例遭濫用

據日媒「讀賣新聞」報導，日本學生支援機構（JASSO）向札幌市一名40多歲女性追討未償還的「奬學金」（類似台灣的就學貸款）及利息，約98萬日圓（約新台幣215,600元），該女性主張該筆貸款由父母在她不知情的情況下申請、使用，拒絕承擔還款義務。二審札幌地方法院推翻一審判決，認定該女性無需償還該筆奬學金。

老被問為何不婚…日61歲漫畫家「單身生活充滿可能性」引共鳴

據日媒「現代ビジネス」報導，日漫畫家折原みと今年是出道40週年，現年61歲的她仍未婚，且樂在其中。面對外界不斷詢問「為何不結婚？」她在社群平台大方回應，認為婚姻不是人生的必然選項，而單身生活同樣充滿可能性。她的觀點在日本社群引發熱烈討論，不少網友表示認同，認為社會不應將婚姻視為人生的標準答案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。