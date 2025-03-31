女子揭發男友出軌…怒提分手慘遭禁錮及性侵 洗衣機成定罪關鍵

家中的洗衣機成竟為定罪證據！韓國有名男子，被女友揭發其手機藏有其他女子的露骨照及影片後，不滿女方提出分手施暴，男子更在1個月內至少6度強姦女友，更曾禁錮女友數小時，女方最終報警將男友逮捕。

男方最初否認控指，但警方發現其家中監視器影片，從中可見洗衣機門上的倒影捕捉到事發經過，最後終被裁定強姦罪成，被判入獄7年。

女友提分手遭男友禁錮及性侵

綜合外媒報導，被告為24歲男子，其女友在2024年3月，在他的手機中發現有其他女子的露骨照片及影片。女友憤而提出分手，卻遭被告展開連串襲擊。女友指稱在同年3月至4月間，至少6度遭男友強姦，並曾遭對方禁錮數小時。

洗衣機門上的倒影成有力證據

被告最初否認女友的指控，但警方提出證據，指女方家中的監視器1段長達39分鐘的紀錄中，可以從洗衣機門上的倒影清楚看到事發經過，成了有力證據。被告其後認罪，被判強姦罪成，他雖曾提出上訴，但去年11月被判入獄7年。

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文章授權轉載自《香港01》