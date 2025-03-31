聽新聞
0:00 / 0:00
南韓史上最大野火 疑掃墓釀災
南韓調查人員卅日表示，一名五十六歲男子涉嫌在掃墓時不慎引發南韓史上最嚴重的野火，警方已展開調查。
據南韓行政安全部統計，在強風和天乾物燥助長下，南韓全境共延燒十多處野火，造成卅人喪生、四十五人受傷，並吞噬達四萬八千多公頃的林地，淪為南韓史上最嚴重火災。
慶尚北道義城郡是重災區，受災林地範圍達一萬二千八百公頃。當地官員指出一名五十多歲男子廿二日上午約十一時廿四分（台灣時間當日上午約十時廿四分），在某座山上清理祖父母墳地時疑似引發火災。
當局廿九日已對他展開調查，目前認為他違反南韓「山林保護法」，但並非蓄意引發山林火災。警方並未拘押他，必須待現場調查完成後，再進行訊問，這可能需一個多月。警方廿九日也封鎖現場，以保全證據，並將與南韓國立科學山林研究院、國立科學調查研究院等單位協調，盡快對火災現場進行聯合勘查。
該名男子的女兒對調查人員供稱，當時他試圖用打火機燒掉祖墳上方的樹枝，沒想到火苗「被風吹散，最後引發森林火災」，著火後其女兒就撥一一九通報。包括姓氏在內，警方並未透露父女兩人身分。
火勢藉風勢蔓延至慶北東北地區的安東市、青松郡、英陽郡及盈德郡，導致孤雲寺等南韓卅處國家文化遺產與兩千多處農業設施受損，以及房屋、工廠等四千多棟建築物燒毀。焚燒面積逾四點八萬公頃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言