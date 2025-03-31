歐洲夏令時間開始 時鐘撥快1小時

歐洲夏令時間今天開始，凌晨2時整，德國和其他歐盟國家的時鐘向前調快1小時，變成凌晨3時。台灣與德國的時差從冬季的7小時，更改為6小時。

鑑於夏天晝長夜短，撥動時鐘是為了更好利用日光，全球大約70個國家會定期調整時鐘。位於德國下薩克森邦（Lower Saxony）東部布朗帥克（Braunschweig）的德國聯邦物理技術研究院（PTB）執掌調整時間的變更。

PTB光學部門時間與頻率組組長皮斯特（Dirk Piester）率領這項任務。皮斯特在德國公共廣播聯盟（ARD）受訪時表示，「我們替德國制定時間」，夏令時間正按計畫進行。

PTB負責控制德國時間訊號發射器。該長波發射器國際代號為DCF77，距離法蘭克福（Frankfurt）東南約26公里處。該發射器透過電磁波頻率77.5千赫茲（kHz），每秒發送一次時間訊息，為西歐大多數電波鐘提供像是夏令時間的德國法定標準時間，包括無線電時鐘、車站時鐘等工業時鐘。

皮斯特表示，「對我來說這很正常」。凌晨夜間值班人員在基地台負責監聽頻率，皮斯特本人當時也起身檢查無線電時鐘。他說，「從來沒有發生過什麼問題」。由於深知這項工作對社會代表的意義，談及團隊準備工作時，皮斯特強調，「我們會定期檢查確保運作正常」。

幾年前，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）曾提議中止夏令時制，因為時間調整令人們也要調整作息，有擾民之虞，但該提案迄今僅得到部分歐盟成員的支持。對此，皮斯特表示，他的部門團隊依照法令行事，「對我個人而言，我喜歡夏令的時候；但我也不介意，如果這個制度被廢除的話」。