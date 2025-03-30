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太平洋島國東加王國地震 規模7.1觸發海嘯警報

中央社／ 東京30日綜合外電報導
太平洋島國東加王國（Kingdom of Tonga）附近發生規模7.1地震，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）對該國發布海嘯警告。圖／截自USGS
太平洋島國東加王國（Kingdom of Tonga）附近發生規模7.1地震，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）對該國發布海嘯警告。圖／截自USGS

太平洋島國東加王國（Kingdom of Tonga）附近發生規模7.1地震，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）對該國發布海嘯警告。

美聯社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，這起地震發生於東加王國當地時間31日凌晨，震央位於該國主要島嶼東北方約100公里處。

太平洋海嘯警報中心發布警報指出，距離震央300公里內的海岸可能會出現危險的海浪；目前尚未傳出地震災損消息。

東加王國由171個島嶼組成，位於玻里尼西亞群島內，該國人口略多於10萬人，多數民眾住在主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）。此外，東加王國與澳洲東岸相距超過3500公里。

地震 海嘯 警報

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