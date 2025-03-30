附近塑膠工廠大火冒濃煙 雅加達國際機場一跑道暫關閉
印尼雅加達的蘇卡諾哈達國際機場今天下午因附近一間塑膠工廠發生大火，冒出大量濃煙，導致3號跑道須暫時關閉。
蘇卡諾哈達國際機場的主管霍利克（M. Holik Muardi）今天表示，機場附近一間塑膠工廠約下午2時30分發生大火，黑煙籠罩機場附近區域，目前消防局已前往滅火，並確保機場周遭的安全。
根據網友上傳至社群媒體的影片顯示，塑膠工廠大火引發的濃煙直衝天際。
美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）報導，霍利克透過聲明表示，目前暫時關閉受濃煙影響的3號跑道，「這是為了維護飛行安全並確保機場能繼續營運」。
印尼正值開齋節假期，許多民眾搭機返鄉或出遊，班機實際影響狀況有待當局統計。
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