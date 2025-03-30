新燃岳火山恐噴發 日本發布警告籲民眾勿接近

據日媒「現代ビジネス」報導，日漫畫家折原みと今年是出道40週年，現年61歲的她仍未婚，且樂在其中。面對外界不斷詢問「為何不結婚？」她在社群平台大方回應，認為婚姻不是人生的必然選項，而單身生活同樣充滿可能性。她的觀點在日本社群引發熱烈討論，不少網友表示認同，認為社會不應將婚姻視為人生的標準答案。

2025-03-28 16:18