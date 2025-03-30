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新燃岳火山恐噴發 日本發布警告籲民眾勿接近

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本當局今天針對九州西南部地區的一座火山發布中級警告，說火山有可能出現噴發危險，要求民眾切勿靠近。

法新社報導，九州霧島山脈（Kirishimayama）的新燃岳（Shinmoedake）火山活動不斷增強，不過，附近居民並未接獲撤離命令。

日本總務省消防廳在社群平台X發文：「已對霧島山新燃岳火山口附近發布火山警報（火山警報3級：請勿接近火山）。火山有可能噴發。請遵循地方政府指示，遠離危險區域。」

日本擁有上百座活火山，且位處所謂太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），地震和火山噴發屢見不鮮。

日本 社群 警報

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