快訊

彰化虐貓男將虎斑貓重摔致死 判刑5月罰22萬元

文策院參與曼谷書展 與泰國書商協會簽署MOU

中央社／ 曼谷29日專電
文化內容策進院參與2025年曼谷國際書展，29日由院長盧俊偉（左3）與泰國出版商與書商協會主席蘇威（右3）簽署合作意向書。圖／中央社
文化內容策進院參與2025年曼谷國際書展，29日由院長盧俊偉（左3）與泰國出版商與書商協會主席蘇威（右3）簽署合作意向書。圖／中央社

文化內容策進院參與今年的曼谷國際書展，主辦台灣漫畫館，聚焦台泰的LGBTQ+文化，文策院並和泰國出版商與書商協會簽署合作意向書，促進台泰出版業的深度交流。

2025曼谷國際書展（Bangkok International Book Fair）3月27日到4月7日於詩麗吉王后國家會議中心盛大開展，文化內容策進院參與今年的曼谷書展，主辦台灣漫畫館（Taiwan Comics），以Over the Rainbow為主題，聚焦兩地的LGBTQ+文化，帶來近50本台灣原創出版品。

文策院並邀請兩位台灣知名漫畫家星期一回收日和MAE出席書展，出席大會講座並舉辦簽繪活動，與泰國讀者近距離互動。

此外，文策院今天下午由院長盧俊偉與泰國出版商與書商協會（PUBAT）主席蘇威（Suwich Rungwattanapaiboon）簽署合作意向書。

盧俊偉指出，未來合作的方向分為5點，第一是台泰出版產業資源交換（Fellowship Program），讓兩國出版專業人士都能於彼此的書展（台北書展、曼谷書展）拓展版權交易，並進行書市的交流與分享。

其他合作方向還包括共同於國際市場舉辦出版產業論壇及交流活動；兩國當地出版及出版延伸產業市場諮詢；兩單位出版及通路產業報告分享及交流；各類型推廣互惠進行合作等。

文策院 曼谷 泰國

延伸閱讀

許志豪才「打卡曼谷黎明寺」泰國強震樓塌　他報平安曝為錄影提前返台

曼谷地標震歪了？泰最高飯店竟成「比薩斜塔」 白玉酒店急發聲

緬甸地震波及泰國…曼谷留學生光腳逃30層樓 絕望給家人留遺言

名字不能提？曼谷倒塌大樓牽涉陸企 陸媒齊消音「中鐵十局」

相關新聞

文策院參與曼谷書展 與泰國書商協會簽署MOU

文化內容策進院參與今年的曼谷國際書展，主辦台灣漫畫館，聚焦台泰的LGBTQ+文化，文策院並和泰國出版商與書商協會簽署合作...

「真的很悲慘」德國頂尖科研機構黑幕曝光 年輕學者精神遭虐待

馬克斯‧普朗克學會是德國的頂尖科研機構，頻繁獲得諾貝爾獎。但是，光鮮亮麗的背後，該機構的年輕學者卻描述了陰暗的現實...

父母私借學貸付醫藥費…法院判女兒免還款！日網憂判例遭濫用

據日媒「讀賣新聞」報導，日本學生支援機構（JASSO）向札幌市一名40多歲女性追討未償還的「奬學金」（類似台灣的就學貸款）及利息，約98萬日圓（約新台幣215,600元），該女性主張該筆貸款由父母在她不知情的情況下申請、使用，拒絕承擔還款義務。二審札幌地方法院推翻一審判決，認定該女性無需償還該筆奬學金。

老被問為何不婚…日61歲漫畫家「單身生活充滿可能性」引共鳴

據日媒「現代ビジネス」報導，日漫畫家折原みと今年是出道40週年，現年61歲的她仍未婚，且樂在其中。面對外界不斷詢問「為何不結婚？」她在社群平台大方回應，認為婚姻不是人生的必然選項，而單身生活同樣充滿可能性。她的觀點在日本社群引發熱烈討論，不少網友表示認同，認為社會不應將婚姻視為人生的標準答案。

小學導師誤發全班成績給家長 校方急道歉：將為學生心理輔導

根據日媒「HTB news」報導，北海道一所小學近日發生一起個資誤發事件。一名四年級班導原本打算透過電子郵件向家長發送下週課表，卻誤將全班33名學生的學期成績寄出。該錯誤於晚間7點多發生，隨後因家長發現並回報學校才曝光。此事引發家長關切，校方緊急展開善後處理。

大街上目擊流浪狗叼新生兒屍體…恐怖畫面瘋傳 警方揭心酸真相

印度發生狗叼嬰屍駭人事件！有人在街上目擊有流浪狗叼著一顆死嬰的頭顱，在熱鬧市集中閒晃，這一幕被人拍下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。