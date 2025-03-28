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去年才辦社群帳號 日本皇室將創YouTube頻道！4月起發布影片

中央社／ 東京28日綜合外電報導
圖為日皇德仁全家照。美聯社
圖為日皇德仁全家照。美聯社

掌管日本皇室事務的宮內廳今天表示，日本皇室將創建YouTube頻道，將於4月起發布影片。日本皇室一向受傳統束縛，但在對外溝通上仍展開新嘗試。

法新社報導，日本皇室去年首次創建社群媒體，其Instagram帳號目前已有近200萬名追蹤者。

這個Instagram帳號發布的內容包括日皇德仁、皇后雅子及皇室成員接見外國賓客、探視天災受害者，以及參觀珍貴的藝術展品等。

宮內廳發言人告訴法新社，皇室將從4月1日起在YouTube頻道發布影片。

現年65歲的日皇德仁於2019年繼位，他的父親明仁上皇是日本200多年來首位在世退位的天皇。

根據戰後日本憲法，皇室並無政治權力，而是象徵性虛位元首。

儘管日本皇室仍深受國民愛戴和尊敬，尤其較年長的族群，但他們仍面臨必須遵守嚴格行為標準的巨大壓力，有時甚至成為網路酸民的目標。

影片 德仁 日本皇室

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