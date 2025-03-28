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河內地標鯊魚顎大樓將拆除 合影留念人潮掀懷舊風

中央社／ 河內28日專電
越南河內市鯊魚顎大樓矗立在還劍湖畔30多年後即將拆除，當地民眾近日紛紛趕往合影留念。中央社
越南河內市鯊魚顎大樓矗立在還劍湖畔30多年後即將拆除，當地民眾近日紛紛趕往合影留念。中央社

越南河內市鯊魚顎大樓矗立在還劍湖畔30多年後即將拆除，民眾近日紛紛趕往合影留念。雖有市民對大樓拆除感到不捨，但也有人支持改建成廣場，把優美的湖景與空間還給大家。

鯊魚顎大樓（Shark Jaw Building）是河內市知名地標之一，1993年竣工後已矗立在還劍湖畔32年，由於鄰近河內歌劇院、36古街、玉山祠等熱門景點，國內外旅客到河內觀光，很難忽視這棟6層樓高、攪亂湖畔天際線的建築。

河內市政府3月上旬批准拆除鯊魚顎大樓，並要求在4月30日之前完成。根據規劃，大樓拆除後，地面將作為廣場，讓市民有更開闊的活動空間，接著興建地下層，地下第1層作商業用途，2、3層規劃為停車場。

鯊魚顎大樓即將拆除的消息確定後，除了原本就會到此打卡的國際旅客，越南社群更掀起「同憶往日」的懷舊熱。即使是上班時間，大樓前的人潮從不間斷，還要出動警力驅離站在馬路中央拍照的民眾，以免交通打結。

62歲的河內市民阮氏釵（Nguyen Thi Thoa）表示，鯊魚顎大樓陪伴河內人30多年，承載了許多共同回憶，以前每到週末或假日，她和家人常會來還劍湖畔散步，偶爾也會到這棟大樓看看。

她認為，現在的社會講求創新，為了讓湖畔變得更加寬敞、美觀，吸引更多國際旅客與市民，將大樓拆除以擴大湖畔的廣場空間，確實符合當今社會發展趨勢，也為整座城市帶來更多價值。

鯊魚顎大樓占地約390平方公尺，由河內運輸總公司（Transerco）管理與營運，由於地點極佳，又比周邊的建築群還高便於眺望，吸引餐廳、咖啡店進駐，大樓內不乏為一睹景致而入內消費的人潮。

這棟令河內市民依依不捨的大樓原名「丁先皇商業中心」，因為最初太注重商業開發而未遵循原先的設計，引發爭議不斷。「鯊魚顎」原本是市民用以調侃大樓外觀突兀、帶有貶抑的稱呼，已故建築師謝春萬（Ta Xuan Van）還曾因此悲憤落淚。

25歲的河內市民夏梅玲（Ha Mai Linh）是土生土長的河內人，住家距離鯊魚顎大樓約6公里，但過去不會特別留意這棟大樓，直到得知即將拆除的消息，才特別過來拍照留念，「聽到大樓要拆除，心裡還是有點惋惜」。

17歲的裴氏英舒（Bui Thi Anh Thu）住在河內市郊區，特地打理妝髮和造型，和朋友搭了3小時的公車在鯊魚顎大樓前留影。她認為，湖畔空間狹小又經常舉辦活動，將大樓夷平會帶來更多空間。

22歲的歐文成（Au Van Thanh）從200公里外的諒山省（Lang Son）趕來「送別」鯊魚顎大樓。他說，以前到河內旅遊時會坐在大樓裡喝飲料、欣賞風景，未來若只剩一片空地，不免覺得有些感慨。

建築師 越南

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