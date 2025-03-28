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私刑正義？英國戀童癖男無罪獲釋 當天墜落高速公路遭多車追撞亡

聯合新聞網／ 綜合報導
男子疑似戀童癖遭到公審，隨後便墜橋身亡。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子疑似戀童癖遭到公審，隨後便墜橋身亡。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名男子在網路上被「戀童癖獵人」揭穿身分，男子雖然被警方逮捕，但卻無罪釋放。不過離奇的是，男子被釋放後，不久就突然從高速公路上墜落，被多輛車輛撞擊，當場身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，48歲的史密斯（Adrian Smith）於今年2月21日時，被一群自稱「兒童保護服務組織」的網友鎖定。這群網友自稱是「戀童癖獵人」，常揭發戀童癖者的不當行為。這群獵人在直播中指控史密斯與14歲少女有露骨的訊息往來。雖然該名少女的帳號是假帳號，警方仍將史密斯逮捕。

然而，警方逮捕他之後，在隔日（2月22日）就將他無罪釋放，也沒有正式起訴他。不過弔詭的是，當天晚間6點40分左右，史密斯就在布里斯托爾北方的M4高速公路意外身亡。

據悉，當時他從橋上墜落，被下方來往的車輛撞擊，當場死亡。根據艾文驗屍官法院（Avon Coroners' Court）本週的聆訊，法醫鑑定其死因為「多重創傷」，並透過指紋確認身份。

史密斯之前在被捕時，雙手戴著手銬的照片就被傳到好幾個臉書社團。他疑似是戀童癖的消息傳開後，有不少網友湧入留言，形成一股強烈的網路輿論壓力。

當初揭發他的獵人也在臉書上發文表示，雖然組織揭穿了他，也將他交由警方制裁，但無法控制他後續的選擇。該團體呼籲外界不要過多揣測，讓死者的家屬可以好好悼念。

其實這類「私刑正義」的行動向來爭議不斷。在未經正式調查的情況下，當事人便要遭受社會「公審」，這不僅可能對當事人帶來負面影響，甚至還可能像這次事件一樣，釀成悲劇。

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