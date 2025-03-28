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歐盟陳義過高 IATA支持延後永續航空燃料時程

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導

全球航空業組織「國際航空運輸協會」（IATA）支持歐洲主要航空公司要求延後2030年歐洲永續航空燃料（SAF）目標的訴求，呼籲歐盟決策者應正視現實。

IATA理事長華爾希（Willie Walsh）告訴路透社：「我們不能袖手旁觀，假裝這些目標是有意義且可行。這些目標一開始就不可能達成。」

根據歐盟規定，燃料供應商必須確保2025年起，在歐盟機場供應的燃料中有2%為永續航空燃料，在2030年增加至6%，並逐步提升至2050年的70%。

永續航空燃料（SAF）大多以餐飲油鍋廢油、農業殘留物等可再生資源製成。與化石燃料相比，永續航空燃料可減少80%的碳排，也能與傳統化石燃料混用，被視為航空業的關鍵綠色解決方案。

航空業表示，永續航空燃料供應吃緊，而他們卻因能源產業無法滿足供貨而背鍋受責。不過航空業指出，他們仍致力於實現在2050年底前達到淨零的產業目標。

華爾希在歐洲航空聯盟（Airlines for Europe, A4E）舉辦的年度「A4E航空峰會」（A4E Aviation Summit）說：「願景很美好，但只有當所有人都盡到自己的一份力，目標才有可能實現，現在有些人沒有履行責任。」

歐洲各大航空公司稍早發出迄今最直白的示警，稱歐盟的規定難以達成，並敦促新一屆歐盟執委會將重點放在提升航空業競爭力上。歐洲航空業的訴求今天獲IATA相挺。

化石 歐盟 永續

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