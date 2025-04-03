中國留學生拿3成補助！日政府助學金計畫掀議 民眾轟本國生支援不足

根據日媒「テレ朝 News」報導，東京大學的中國大陸留學生數量近來大幅增加，佔全體外國留學生的六成以上。更引人注意的是，日本政府提供給博士生的高額助學金計畫，約三成的補助金流向中國學生，此事近日在國會中成為討論焦點。

報導指出，2008年東大中國留學生人數為727人，而2024年已增至3396人，成長逾四倍。此外，針對優秀博士生的「次世代研究者挑戰性研究計畫（SPRING）」提供一年最多290萬日圓（約台幣63.8萬元）的補助，也有近3000名中國學生受惠。該計畫無國籍限制，且不需歸還助學金，引發部分議員質疑日本學生是否獲得足夠的協助。有村治子議員指出，許多國家對外國學生收取更高學費，如加拿大國公立大學對外國學生收費為本國學生的5.5倍，美國則為2.9倍，呼籲日本應重新檢討外籍學生的學費與補助政策。

對於此議題，日本網友看法不一。有網友認為，問題不在中國學生，而是日本本國學生缺乏足夠支援，「日本公立大學的學費不斷上漲，卻大力補助外國學生，這根本說不過去。」也有網友指出：「關鍵在於日本究竟是想協助本國學生，還是吸引全球優秀人才？若是後者，補助應該基於學術成就，而非國籍。但也應考慮研究安全問題，避免機密外流。」

對此，文部科學省回應，未來將在審議會中討論如何強化日本博士生的資助計畫，同時調整接納留學生政策。隨著東大外籍學生比例攀升，這場關於教育資源公平性的爭論，恐怕還會持續發酵。