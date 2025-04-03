快訊

男星跑步機上訓練時心臟病發猝逝 享年44歲

川普宣布對等關稅！台駐美學者：台灣不能太天真 下階段可能是國防預算

地鐵晚5分鐘就得道歉…東京壓力大 日男在非洲找到「生存空間」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本公共交通工具多數非常準時，社會過度重視效率與秩序不是所有日本人都能適應。電車示意圖。 圖／ingimage
日本公共交通工具多數非常準時，社會過度重視效率與秩序不是所有日本人都能適應。電車示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「President Online」報導，曾在東京工作的日本男性原貫太因適應障礙轉為自由工作者，並在非洲生活後，意外發現自己在那裡比日本更自在。他認為，日本社會雖然便利，但壓力大且缺乏彈性，相較之下，非洲雖然不便，卻讓他感受到「生存的實在感」與「生活的餘裕」。

原貫太於就讀早稻田大學時即從事協助南蘇丹和烏干達童兵的活動，並成立NPO，大學畢業後來因適應障礙選擇離開體制，轉為自由業。他指出，日本社會重視效率與秩序，過度規劃使人喘不過氣，例如地鐵誤點5分鐘，駕駛員就會向乘客道歉。但在非洲生活時，他感受到一種不同的生活節奏，雖然缺乏基礎建設，停電與塞車發生頻繁，但當地人的生活態度更為彈性，反而讓他找到屬於自己的「生存空間」。

類似的情況也發生在其他日本人身上，許多曾被認為是「無法適應社會者」，在非洲找到了屬於自己的位置。他提到，許多朋友在日本感到壓抑，但到了非洲後，生活更顯自在、更能發揮自己的能力。他甚至半開玩笑地對在日本感到困擾的人說：「不如去非洲看看？」而確實有不少人因此選擇前往異地生活，並適應了當地文化，找到全新的人生。

對此，部分日本網友認為，每個地方都有其優缺點，最終如何適應，取決於個人的價值觀與選擇。有網友回應：「我也住過好幾個國家，每個地方都有正反兩面，關鍵是如何看待並適應當地文化。」

價值觀 日本 東京 非洲

延伸閱讀

疫情時加重稅未改善設施！京都觀光政策挨批 專家建言：應仿效國際

芬蘭教育數位化30年後問題浮現！學生表現下滑 紙本教科書重獲青睞

熬過女兒重病反陷憂鬱…媽媽靠登山開啟封閉心靈 意外成人氣嚮導

完全禁止超加工食品不實際！營養專家：聰明搭配也能均衡飲食

相關新聞

地鐵晚5分鐘就得道歉…東京壓力大 日男在非洲找到「生存空間」

根據日媒「President Online」報導，曾在東京工作的原貫太因適應障礙轉為自由工作者，並在非洲生活後，意外發現自己在那裡比日本更自在。他認為，日本社會雖然便利，但壓力大且缺乏彈性，相較之下，非洲雖然不便，卻讓他感受到「生存的實在感」與「生活的餘裕」。

2025大阪世博搶先看！飛行車、氫能船...會場總舵手：讓海上荒島翻身世博舉辦地

「2025年日本世界博覽會」即將於4月13日開幕，這是世界博覽會近200年歷史裡，日本第3次、也是大阪第2度拿下主辦權，同一城市舉辦2屆，堪稱史無前例。 走進占地155公頃，約15個台北大巨蛋、投入4000億日圓（約880億新台幣）的現場，有上百棟建築物聳立，不少接近完工的建築物仍搭起圍籬與三角錐，做最後衝刺。

妙齡女脊椎按摩後癱瘓又失明 慈母不放棄天天陪復健

美國喬治亞州傳出一場按摩悲劇，一名年輕女子到脊椎整骨診所就醫，接受了20分鐘的脊椎按摩，沒想到卻因此導致她的腦部受損，女子不但視力受到影響還癱瘓，人生徹底改變。

東京16歲少女見網友遭砍死塞衣櫃！犯嫌供稱因遊戲爭執下毒手

日本愛知縣一宮市日前發生砍人命案，一名21歲無業男子江口真先因網路遊戲起爭執，一氣之下拿菜刀砍死東京16歲女高中生加藤和...

你已努力活了20年！日第一男公關羅蘭 獨特金句鼓勵低潮粉絲

在日本有著「第一男公關」稱號、在男公關界收入無人能敵，同時也是一名企業家兼藝人的羅蘭（Roland），據日媒「LASISA」分享，近日在社群平台X上，對一位匿名網友的低潮留言做出回應，在1日下午已獲得超過10萬次按讚，引發熱烈討論。

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

英國冠達郵輪公司（Cunard Line）旗下的豪華郵輪「瑪麗皇后二號」（RMS QUEEN MARY 2） ，驚傳超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。