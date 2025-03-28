歐洲最大劇集展台、比合製案吸睛 展現寶島賽鴿文化

歐洲最大劇集展Series Mania官方遴選專業提案大會首度有台灣作品入選，獲與會者關注。台、比合製案計畫拍攝兩國養鴿與賽鴿傳統。團隊告訴中央社，盼透過作品，讓台灣與歐洲觀眾看見彼此的獨特文化與人情。

Series Mania市場展25日於法國里爾登場。主辦方今年遴選全球15部影集企劃，於25日進行官方合製專業提案大會（Co-Pro Pitching）單元。

今年首度有台灣企劃入選，為台灣、比利時合製的企劃案「賽鴿追殺令」（NEST），作品將呈現台灣與比利時的賽鴿與養鴿文化，以及衍伸的一系列幽默犯罪事件，透過影集將兩國悠久傳統與獨特次文化搬上國際舞台。

台、比團隊26日接受中央社訪問，台方製作人許家豪指出，正在編劇創作階段的企劃在提案大會獲極佳迴響，「因本身題材特別、主題吸睛，導演很風趣，犯罪喜劇類型也討喜」。

提及創作源起，導演范桑德（Koen Van Sande）告訴記者，4年前，一篇關於比利時養鴿戶鴿子被盜的文章引起他們對相關犯罪的注意。他們發現，這些鴿子被以超高價賣至亞洲，某些品種甚至身價上百萬歐元。循線追查，發現亞洲的賽鴿賭博產業，拍攝賽鴿電影的想法開始萌生。

比利時方面的製作人魏蒙德（David Vermander）則指出，幾世代以來，養信鴿在比國都是老人家的休閒娛樂。除最盛行的比利時外，法、荷、英等國也都有養鴿傳統。但10多年前起，不少人因亞洲的賽鴿而賺大錢，當地養鴿方式也出現改變。兩個國家的傳統文化對撞、迸發火花。

范桑德坦言，最初曾考慮過到中國拍攝，「但我們擔心無法自由拍攝」。他發現台灣賽鴿文化蓬勃、制度化，透過朋友認識許家豪，接著在文策院創意內容大會（TCCF）上提案，並雀屏中選。

魏蒙德說，「很多合製案看的都是資金來源，這個合作案看的卻是故事。這不僅是資金上，更是創作上的合作，對我們來說，台灣是更好的選項」。

台灣賽鴿文化獨特，賽制更獨步全球，形成龐大的經濟體系。

在此之前，許家豪就因緣際會發現比利時與台灣間有密集的鳥類運送產業，後經介紹認識這個吸引人的跨文化故事，毅然決定參與，「這真的只有比利時跟台灣可以做」。

比利時團隊日前已訪台10天進行田野調查，對台灣的美食、友善人民、現代化與各個世代的開放心態印象深刻。

許家豪指出，影視合製早已是歐洲趨勢，台灣起步較晚，但現在走在對的方向。台灣和歐美有許多相似之處。「這次和比利時合作就深刻感覺到，比利時歷史上被多個政權占領，多文化、種族和語言融合，和台灣很像」。此外，雙邊在LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）等人權議題上也一樣開放，共享價值。

提及比利時影視獨到之處，許家豪說，比國作品有特別的黑色幽默，這種幽默感是台灣作品進入國際市場的關鍵之一，「台灣作品的幽默較少，也偏綜藝，國際觀眾難理解」。

他認為，台灣想被世界看見，分享故事的熱情很高，走進國際所需的資源後盾是台灣優勢，政府的國際合作策略也越發成熟。許家豪很感謝文策院支持，「明確的政策會讓外國各方更願意投入」。

台灣為亞洲最開放國家，創意、開放多元也是台灣優勢。但許家豪強調，開放如何轉化成創意也需要打磨。只有資源還不夠，把內容做到令人佩服更加重要。

比國團隊也稱讚台灣影視產業。兩人告訴記者，有些國家不知如何找資源，讓人不知所措，「但在台灣，文策院、政府都在投資，產業人才齊聚，路徑很清晰」。

他們盼企劃能於明年開拍，范桑德說，「我們能互相學習，因為影集將聚焦兩國傳統，向對方展現自己國家，一定會很美」。製片人魏蒙德則保證，台灣觀眾會對歐洲傳統養鴿方式感到驚訝；歐洲觀眾看到台灣的現代化與賽鴿文化，一定也會很驚喜。