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大街上目擊流浪狗叼新生兒屍體…恐怖畫面瘋傳 警方揭心酸真相

香港01／ 撰文：喬納森
1隻流浪狗叼著1名嬰屍頭顱，在市集小巷間穿梭。影片截圖
1隻流浪狗叼著1名嬰屍頭顱，在市集小巷間穿梭。影片截圖

印度發生狗叼嬰屍駭人事件！有人在街上目擊有流浪狗叼著一顆死嬰的頭顱，在熱鬧市集中閒晃，這一幕被人拍下，影片在網上瘋傳，令人心酸。警方接報到場，流浪狗受驅趕後逃跑，警方尋獲被遺棄的嬰屍，送往醫院停屍間安置。由於當地近1個半月已發生兩宗棄嬰被狗叼事件，警方呼籲當地市民提供線索，以盡快查明真相。

流浪狗叼著嬰屍影片瘋傳

綜合外媒報導，事件發生於中央邦雷瓦市（Rewa）街頭，卡巴迪廣場附近的市集傑斯坦布廣場（Jaystambh Chowk），今年3月11日有影片在網上瘋傳。從影片可見，1隻流浪狗叼著1名嬰屍頭顱，在市集小巷間穿梭，更不時啃咬肉屑，情景令人心酸。

當地警察局長辛格（Vivek Singh）表示，流浪狗當街啃食嬰屍頭顱一幕，讓許多市民不安恐慌，他們立即報警。警方到場，流浪狗被驅趕後逃去，警方尋獲被遺棄在街上的屍體，立即送往醫院停屍間安置。警方推斷可能是不幸死亡的新生兒屍體遭人遺棄街頭，才會引來流浪狗啃咬。

1個半月第2宗慘劇

據悉這是雷瓦市過去1個半月，發生的第2宗新生嬰兒棄屍街頭而遭流浪狗啃咬事件。警方表示正在調查街上監視器（CCTV）畫面，查找棄嬰兇手。

而早前同類事件，則是因醫院管理不善，讓流浪狗闖進停屍間撕咬及啃食新生嬰兒屍體，當局已懲處醫院疏忽。警方為找出今次事件真相，已查問拍攝者以釐清案情，「我們正在全力以赴，尋找拋棄嬰兒的人，並呼籲民眾提供線索，有相關資訊者可匿名舉報，警方將確保舉報者的身份安全」。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 嬰兒 棄屍 流浪狗

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