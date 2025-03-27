台以性別平權之夜 分享台灣性平成就與友善旅遊環境

中央社／ 特拉維夫27日專電

以色列代表李雅萍與以色列LGBTQ領袖26日共同舉辦性別平權之夜，展現台灣推動同婚與多元文化成果。李雅萍表示，歡迎以色列友人走訪台灣，親身體驗自由、平等與友善觀光環境，攜手為全球平權發聲。

李雅萍26日在特拉維夫（Tel Aviv）與以色列彩虹平權大平台—以色列LGBTQ平權協會（The Associationfor LGBTQ Equality in Israel）的領袖卡爾曼（ImriKalmann）共同舉辦台以性別平權社群之夜，與以色列推動性別平權的政經菁英及網紅齊聚一堂，除分享我國性平成就外，也介紹台灣友善觀光環境。

李雅萍致詞強調，台灣奉行普世人權價值，是倡議性別平權的先驅。2016年，台灣任命首位非二元性別的政府閣員、2019年更成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，展現台灣政府與公民社會多年努力獲得成果。台灣將持續守護多元、平等與具包容性的人權價值，因為每一種愛都應該獲得尊重與接納。

李雅萍舉例說，德國知名旅遊雜誌「斯巴達克斯旅遊者」（Spartacus Traveler）評選台灣為「引領LGBTQ潮流的聖地」，台灣傳統文化與自由、民主價值兼容並蓄，廣納多元性別及不同族裔和平共存，是多元性別社群的友善旅遊環境。卡爾曼等在場意見領袖力挺台灣守護民主、平權，形容台灣兼容並蓄的多元文化及發展經驗是隱藏瑰寶，值得深入發掘獨特的魅力。

李雅萍表示，台灣與以色列共享民主、人權與自由價值，歡迎以國友人親自造訪台灣，體驗自然風光、多元文化與舉世聞名的美食，與熱愛自由的台灣人民交朋友，以及參加性別平權活動，一同為全球平權發聲。

本次活動有多位超過10萬追蹤數的知名網紅與社群媒體人士出席，並使用外交部台灣性別平等週主題標籤#ShineForEquality貼文串連，表達對台灣推動平權社會及女力外交的支持。

LGBTQ指的是女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒。

LGBTQ 以色列 跨性別

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