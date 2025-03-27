捨棄百萬年薪！她靠自動販賣機月入30萬 每周僅上3天班

你還過著趕車通勤拚打卡，朝九晚五的上班族生活嗎？來自英國的希利（Megan Healey）年僅26歲，雖然辭去年薪2.7萬英鎊（約新台幣115萬元）的金融業工作，但她靠著經營自動販賣機，每周僅需花3天補貨就可月入7000英鎊（約新台幣30萬元）。

綜合外電報導，來自曼徹斯特的希利從小就展現商業頭腦，寧願違反校規也要在學校販賣餅乾與飲料。大學畢業後，希利投入金融業，雖然手握一份年薪2.7萬英鎊的工作，但她坦言職場環境十分糟糕，加上恰逢情場失利，種種因素讓她興起創業的念頭。

2022年，希利透過網拍以700英鎊（約新台幣3萬元）購買一台二手的自動販賣機，起初每月僅能賺到30英鎊（約新台幣1284元）的收入。但透過仔細分析後，希利賣掉舊機器，並在一間療養院旁設置新的自動販賣機，改變策略後，這台機器每月替她賺進300英鎊（約新台幣1.28萬元）。

希利指出，分析後發現消費者最常購買可口可樂，嗅到商機的她立刻設置一台可樂專賣機，夏天時甚至單月就能進帳1500英鎊（約新台幣6.4萬元）。希利表示，從此之後在該療養院旁就固定設置一台自動販賣機，如今也是她旗下最賺錢的據點。

回顧創業之初每月僅有30英鎊收入，希利表示「不知道為什麼沒有讓我氣餒」，她指出自己非常渴望做更多的事情、賺更多的錢，因此即使創業初期十分艱辛也咬牙挺了過去。

如今，希利在在曼徹斯特、利物浦和羅徹斯特等18個地點，一共設置27台自動販賣機，每周僅需花3天補貨就能月入7000英鎊。

對於事業下一步，希利計畫雇用員工負責補貨，如此一來她就可以專注規劃商業策略、物流營運等方面事務，「如果我能做到，天空才是極限」。