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台越海洋漁業學術交流 胡志明市駐處盼成區域典範

中央社／ 河內27日專電
越南芽莊大學27日舉辦海洋與漁業科學技術國際研討會，中華民國駐胡志明市辦事處處長韓國耀（中）參與會議並致詞，期盼台越學術與技術合作能成為區域的典範。圖／駐胡志明市辦事處教育組提供
越南芽莊大學27日舉辦海洋與漁業科學技術國際研討會，中華民國駐胡志明市辦事處處長韓國耀（中）參與會議並致詞，期盼台越學術與技術合作能成為區域的典範。圖／駐胡志明市辦事處教育組提供

越南芽莊大學今天舉辦海洋與漁業國際研討會，邀請已有16年合作關係的國立台灣海洋大學學者與會。駐胡志明市辦事處處長韓國耀說，期盼台越學術與技術合作能成為區域典範。

越南芽莊大學27日至28日舉辦「2025年第5屆海洋與漁業科學技術國際研討會」，國立台灣海洋大學（海洋大學）副校長李明安、顧承宇以及中華民國駐胡志明市辦事處處長韓國耀等人出席。

韓國耀致詞時表示，辦事處一直致力於促進台越高等教育及科技合作，並為台灣與越南的大學、研究機構及產業界搭建橋梁，推進雙邊及多邊的學術與技術合作，形成緊密的夥伴關係，成為區域合作的重要典範。

他說，兩校的雙邊合作已逐步發展成一個更廣泛的國際平台，吸引各國專家學者共同探討海洋與漁業科技的發展，促進跨國學術交流與產業合作。這不僅深化台越合作，也將促進亞洲乃至全球的海洋科技發展。

芽莊大學副校長范國雄致詞時表示，兩校2024年5月締結全面戰略合作夥伴關係，越南政府也批准「展望2045年的海洋水產養殖發展計畫」，期盼越台相關合作更深更廣。

駐胡志明市辦事處教育組表示，這次研討會共有來自13個國家的65篇論文以及36篇海報論文發表，吸引200多人參與，其中包括海洋大學的20多名師生。

駐胡志明市辦事處教育組指出，海洋大學與芽莊大學的合作關係已16年，雙方在學術交流、研究合作及人才培育等持續深化，透過研討會、學術論壇及交換學生計畫，建立緊密夥伴關係。

海洋大學 越南

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