玻利維亞豪雨洪災奪逾50命 總統宣布緊急狀態
玻利維亞大豪雨和嚴峻洪災在全國各地奪走50多條人命、10多萬人流離失所，總統阿爾斯（Luis Arce）今天宣布國家緊急狀態。
綜合路透社和法新社報導，阿爾斯在記者會說：「這些自然災害迫使我們宣布國家緊急狀態。」並說有超過37萬個家庭遭到波及。玻利維亞人口1200多萬，通常每年11月至隔年3月是雨季。
緊急狀態讓政府得以動員更多緊急應變人員進行救援行動，並加快設備採購作業。
玻利維亞國家氣象水文局（Senamhi）的華爾柏（Lucia Walper）說，針對河流氾濫的橙色和紅色警戒通常於2月發布，今年於3月發布並持續至4月。
非政府組織全球水適應聯盟（Alliance for GlobalWater Adaptation, AGWA）去年的報告指出：「氣候變遷正在加劇玻利維亞的水資源脆弱性…升高乾旱和洪水的頻率和嚴重程度。」
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