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亞航飛中國班機發動機起火 安全返回吉隆坡

中央社／ 吉隆坡27日綜合外電報導

馬來西亞有關當局今天表示，一架飛往中國的亞洲航空（AirAsia）班機起飛後不久因發動機起火返回吉隆坡，安全降落，沒有人員受傷。

路透社報導，雪蘭莪州（Selangor）消防部門在聲明中表示，AK128航班採用空中巴士（Airbus）A320型客機，原定飛往深圳，但昨晚9時59分起飛後不久因「氣動管道爆裂」導致右側發動機起火，因此折返吉隆坡國際機場。

消防部門說，飛機內置系統已將火勢完全撲滅，飛機在午夜後不久安全降落，機上171名乘客和機組人員均安然無恙。

消防部門還說，消防部門人員確保乘客和機組人員離開飛機並進行檢查，確保不會再發生火災。

路透社尋求置評，但亞航母公司Capital A未立即回應。

吉隆坡 空中巴士 馬來西亞

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