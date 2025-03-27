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險釀災害！乘客機上做「1舉動」機長廣播震怒：危及188人性命

聯合新聞網／ 綜合報導
乘客在Reddit論壇發文，透露機長對此相當震怒，並廣播轟這名違規乘客。 圖／ingimage
乘客在Reddit論壇發文，透露機長對此相當震怒，並廣播轟這名違規乘客。 圖／ingimage

一名從洛杉磯飛往芝加哥的航班乘客近日在社群媒體上分享了機組人員如何處理機上吸電子煙的事件。該名乘客在Reddit上的“r/unitedairlines”論壇發文，透露機長對此相當震怒，並廣播轟這名違規乘客。

根據「紐約郵報」報導，該發文乘客指出，飛行過程大約進行到一半時，空服員在廣播中提醒大家，機上吸菸或使用電子煙是非法行為。該乘客表示，空服員強調了這項規定的重要性，並再次警告乘客遵守規範。

當飛機快降落時，機師發出聲明說「這班飛機有189位乘客。當我們進行最終降落時，請放心，我們會安全抵達，但這一切本來可能會改變，因為有一個人選擇冒險，危及了其他188位乘客的生命」。

發文乘客還補充，機師進一步說道「你知道自己是誰，你的行為將會有後果」，這番話引發了網絡上的熱議，許多Reddit用戶對於機上吸菸或使用電子煙的行為表示不滿。

不少Reddit用戶在評論區分享了自己對此事件的看法。網友表示「他們怎麼可能不知道是誰在吸電子煙，不應該立即就被警報發現嗎？我很喜歡機師在飛行中的那番話」、「有些傻瓜在最後一排吸電子煙，還以為自己隱密，事實上這是我們還沒離開登機門時發生的事」。

有些網友指出，吸菸者常常錯誤地認為只要稍微隱蔽一些，就不會被發現。網友寫道「很多吸菸者有一種錯誤的信念，認為只要稍加小心，就能不被發現吸菸或使用電子煙，比如把煙霧吹進罐子、通風口或布料裡」、「我年紀大了，記得以前在航班上還能吸菸，那時的邏輯是煙霧就留在飛機的最後一排」。

此外，也有網友說「一些人真的是對菸草上癮，幾個小時的飛行時間都無法忍受」、「記得90年代的時候飛機上還有菸灰缸，雖然那時候已經不能再吸菸了」、「這有點過頭，但在90年代之前，很多乘客每天都會在飛機上吸菸」。

根據適航標準規定，飛機上禁止吸菸，並且在盥洗室入口門兩側顯眼的位置或附近張貼「禁止吸菸」的標誌。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

搭飛機 電子煙

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