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開箱全球首份AI報紙義大利總部 場地復古思想前衛

中央社／ 羅馬26日專電
義大利頁報羅馬總部辦公室建築外觀或入口都非常低調，沒有明顯標示，但牆上有大幅裱框的報版。中央社
義大利頁報羅馬總部辦公室建築外觀或入口都非常低調，沒有明顯標示，但牆上有大幅裱框的報版。中央社

義大利「頁報」日前發行全球首份由「人工智慧」（AI）產出內容的報紙，引發震撼；實際走訪頁報羅馬總部，這場前衛實驗的發源地，裝潢不像「媒體界矽谷」，反更像古蹟內的藝廊，充滿對比奇趣。

「頁報」（Il Foglio）總編輯塞拉沙（ClaudioCerasa）今天邀請中央社等駐義外媒記者參訪並舉行座談。記者按地址來到緊鄰義大利國會的一棟羅馬市區老建築，入內經過一段昏暗長廊與樓梯，映入眼簾的是低調宛如民宅的辦公室；入口沒有明顯標示，僅有牆上裱框一份放大版「頁報」，宣告著這份菁英報紙對自身的光榮感。

塞拉沙坐在充滿復古風格的會議室，背景書架堆滿老書與舊報紙，談論主題卻是時下最夯的「全球首份AI產製內容報紙」。

他說，頁報去年做過另一場實驗，每天在報紙嵌入一篇AI生產文章，若讀者在週末全數猜中哪些是AI撰文，就能獲得1瓶香檳與免費訂閱，「不知是因香檳還是報紙，前次實驗非常成功，因此我們決定計畫另一場實驗。」

關於這次實驗主軸，塞拉沙說，他想把「傳統紙媒」與「AI內容」2個迥異元素結合，「這組合看來很矛盾，卻並非不可能，我們透過實驗證明了這點。」

頁報實驗是在每天刊物中，另增4頁AI產出內容，4頁主題依序是當日大事、文化、辯論觀點、外交與政經議題。塞拉沙說，「即使用AI生產內容，我們仍試圖保留一貫的諷刺與不敬風格。」

各界普遍好奇，AI新聞內容是否可靠。塞拉沙分享頁報的除錯經驗，就像對待真人記者般，內勤審稿發現捏造事實或偏離指令，會向AI「發脾氣要求重寫」，或乾脆把整篇稿丟掉；頁報也歡迎讀者舉報AI內容錯誤，幫助理解哪個環節出問題。

美歐近期關係緊張，塞拉沙打趣，AI撰文寫到美國總統川普（Donald Trump）常犯錯，例如提問川普關稅措施，AI會跳針細數過去作法，不提川普的新措施，讓他感覺AI似乎在逃避承認美國總統川普已贏得選舉這件事，「幸好經過反覆實驗，這個狀況已被我們糾正了。」

至於AI是否能取代人類記者，塞拉沙先聲明旗下員工都很優秀，「這原則決不適用頁報」。但他也坦言，某些大媒體未來可能思考這點，「問題不在機器，在於記者本身，記者恐怕必須更努力才能保有獨特創意、不可取代性。」

頁報從3月18日發行首份AI刊物，實驗預計4月11日結束。對於未來是否長期納入AI撰稿，塞拉沙說，要看實驗結果決定，「我們需要搞清楚，AI可以做哪些最聰明、最有趣的工作。」

塞拉沙笑說，「不是我要賣關子，是未來有很多變數」，他表示自己手機上有個專門記錄靈感的檔案，上面還有10幾個新點子等著試驗。

「頁報」是以「大報」（broadsheet，大開數紙張）形式發行的日報，發行量約2萬9000份。頁報有20多名記者，其中2人負責執行這次AI專案。

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