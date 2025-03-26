快訊

「台灣塑膠押出機之父」魏燦文因病逝世 享壽72歲

拍共艦照片太糊又傳輸慢3輔導長遭拔官 基層、退役官兵全炸鍋

馬來西亞「玩味」漫畫展 台灣漫畫家備受關注

中央社／ 吉隆坡26日專電

台灣漫畫家「玩味」國際巡迴展今天在吉隆坡登場，受到馬來西亞關注。參展漫畫家賴有賢指出，台灣漫畫界朝角色IP與故事性漫畫的趨勢發展，漫畫作品也能借鏡大馬成為品牌的象徵。

吉隆坡日本漫畫學院（Nippon Designers SchoolMalaysia College）、馬來西亞漫人協會等聯手主辦「玩味」漫畫展，從26日到31日在吉隆坡日本漫畫學院舉行。

包括賴有賢、張放之、鄭硯允、李勉之與練任等5位台灣知名漫畫家均跨海出席，展示手繪漫畫原稿，並與大馬漫畫迷互動。

曾任台灣漫畫工會理事長的賴有賢受訪指出，台灣漫畫界目前朝角色IP（Intellectual Property）與故事性漫畫的趨勢發展。角色IP在目前網路和社群媒體年代非常容易散發出去，由於讀者沒有太多的時間，因此需要很精準的看到資訊，而圖像的角色魅力就能輕易地藉社群媒體傳遞出好的內容，角色IP的故事內容進而創造出很多商品和知名度。

他認為，故事性漫畫的趨勢類似於韓國的網路漫畫模式，將好的故事內容和情節翻拍為動畫與影視作品，這兩個趨勢在台灣並行不悖。

對於台灣漫畫借鏡馬來西亞動漫發展，賴有賢說，大馬非常適合發展角色IP路線，馬來西亞的動漫圈如今已漸漸地在角色IP部分做出一些成績。角色IP指的是由品牌所創造和擁有的特定形象或角色，通常以角色、卡通人物、明星代言人、標誌性產品等形式存在，成為品牌的象徵之一。

馬來西亞漫人協會會長劉少鳴（Lau Shaw Ming）致詞表示，這場活動不僅匯聚台灣知名漫畫家，也有馬來西亞本土漫畫家同台獻藝，更是一場分享、繪畫示範及跨國的漫畫交流會。

他指出，「玩味」展覽從2024年起已先後在日本、香港與中國舉辦，廣受漫畫迷關注，這次活動將促進台灣與馬來西亞漫畫界深度交流，藉由座談會及現場繪畫，讓參展漫畫家分享創作心得，讓大馬在地漫畫迷近距離感受台灣漫畫家的藝術創作魅力。

這次參展的漫畫家都受大馬漫畫界關注，諸如創作生涯長達30多年的賴有賢代表作有「真命天子」、「小和尚」、「搞怪姐妹」等；李勉之代表作有「百無禁忌MISS阿性」；練任代表作有「阿凱加油」、「風靡一世」、「校園封神榜」及「大唐玄筆錄」；鄭硯允代表作有「寶島上菜」等；張放之代表作有「快樂小兔」、「怪獸來我家」等。

漫畫家 社群媒體 馬來西亞

延伸閱讀

中國加強對華社影響力 馬來社群憂共產主義滲透

大學海外聯招人數創新低 馬來西亞、香港僑生為何不愛來台了？

馬來西亞進口晶片恐流向中國 美國施壓加強管控

陸博主爆「男頂流秘戀經紀人」　肖戰打假小隊闢謠：藝人單身

相關新聞

全球最佳大眾運輸城市出爐！亞洲1城市奪冠 台北超車倫敦、首爾「成績亮眼」

大眾運輸（也被稱為公共運輸）是都市生活的命脈，那麼哪些城市擁有最好的大眾運輸系統呢？近日國外一項調查訪問了18,500位受訪者，讓他們評價自己所在城市的交通系統，選出全球最佳大眾運輸城市…

澳洲西岸珊瑚礁大規模白化 科學家震驚：2011年以來最嚴重

科學家今天說，澳洲西海岸記錄到令人震驚的珊瑚白化現象，將著名的珊瑚礁生態系統大片區域變成病態的暗白色，且看起來是自201...

沉默殺手！世銀報告揭曼谷每增攝氏1度 死亡數增、收入減428億

城市高溫是沈默殺手，世界銀行發布報告指出，如果政府不採取手段介入，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加23...

出國弄丟證件…德國男身分被盜用去犯罪 四年找不到工作

德國一名男子五年前到英國旅遊，結果在旅途中不小心遺失身分證，男子不以為意，回國後重辦身分證，沒想到那張遺失的證件讓他背上一連串犯罪紀錄，男子這四年來求職處處碰壁，只能被迫賣車維生。

跟朋友打賭深蹲2000次 俄國男橫紋肌溶解險喪命

俄羅斯一名年輕男子因為和朋友打賭，挑戰在限定時間內完成2000次深蹲，結果導致腎功能嚴重受損，被送醫急救，險些喪命。

影／兒童住院太苦悶？醫院推電子游戲來解悶 揭密全職游戲陪伴師

格拉斯哥兒童醫院的Steven Mair是全英國第一位全職游戲陪伴師，他每天的主要工作就是陪長期住院的孩子們打游戲。蘇格蘭的電游玩家以及游戲產業已經為醫院的這個試點項目捐款超過10萬英鎊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。