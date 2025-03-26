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海平面升高暴潮增 南美洲港口防禦力面臨考驗

中央社／ 聖安東尼奧25日綜合外電報導

隨著氣候變遷導致海平面上升、暴潮頻率增加，南美洲各大港口正面臨挑戰。暴漲的海浪對港口設施和運輸構成嚴重威脅，各國不得不投入資金強化海防工程。

當海浪翻過智利最大港聖安東尼奧（San Antonio）港口防波堤時，碼頭工人紛紛走避尋找掩護。

這座國營港口每年處理170萬個貨櫃，智利船隻從這裡將葡萄酒和水果運往世界各地，然而隨著與氣候變遷有關的海平面上升現象造成更頻繁的暴潮，聖安東尼奧港經常遭數公尺高的浪潮侵襲，有些海浪甚至遠高於保護港口的防波堤，甚至將重達20公噸的混凝土消波塊沖走。

法新社報導，自2020年以來，每年約有270艘船隻因為海象惡劣，無法在聖安東尼奧港停泊或出航。

智利運輸新聞網站Portal Portuario負責人奧里戈（Andres Orrego）指出，聖安東尼奧港位於沒有天然屏障的遼闊海灣，使得這裡特別容易受到暴潮侵襲。

不過，南美洲太平洋沿岸航運全都正在受到海平面升高衝擊。

隨著南半球時序即將入冬，屆時浪潮將最為洶湧，各國正忙著加強防禦工事。

秘魯瀕太平洋港市錢凱（Chancay），由中國興建、去年11月由中國國家主席習近平正式啟用的新超級港口設有一座近3公里長的大型防波堤。

在近日聖安東尼奧風平浪靜的日子裡，起重機忙著搬運混凝土塊加強防波堤結構，以減緩海浪衝擊；這項氣候減災更新工程總投資額達1100萬美元。

南太平洋最大港秘魯卡要（Callao）港目前受到高近13公尺的防波堤保護，附近還有兩座島嶼充當天然海岸屏障，然而卡要港仍在去年年底因暴風影響關閉10天，當時海浪高度達4公尺，引發外界對工人安全的擔憂。

曼塔（Manta）港是厄瓜多重要的鮪魚出口樞紐，根據港口管理部門說法，曼塔港去年也被迫關閉數日。

智利氣候學家柯戴羅（Raul Cordero）將太平洋沿岸「更強烈頻繁的暴潮」歸因於海水溫度和海平面升高。他示警指出：「勢必要投入大量資金來加強防禦（極端）海浪。」

智利 氣候變遷 秘魯

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