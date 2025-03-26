全球最佳大眾運輸城市出爐！亞洲1城市奪冠 台北超車倫敦、首爾「成績亮眼」
大眾運輸（也被稱為公共運輸）是都市生活的命脈，那麼哪些城市擁有最好的大眾運輸系統呢？近日國外一項調查訪問了18,500位受訪者，讓他們評價自己所在城市的交通系統，選出全球最佳大眾運輸城市。榜單出爐後，亞洲城市表現亮眼，不僅佔據了前三個順位，台北市也榜上有名，獲得第五名的好成績。
外媒「Time Out Travel」邀請逾50個國家、超過18,500位受訪者對自己所在城市的交通系統進行評分，他們會針對公車、火車、電車及所有交通工具評價，票選出擁有全球最佳大眾運輸系統的城市。畢竟，誰能比每天通勤的人更了解這些系統的運行情況呢。
今年的榜單由亞洲城市領軍，光是前五名就有4座城市上榜。在這之中，香港憑藉其高效且極具標誌性的大眾運輸系統奪冠，當地的港鐵（MTR）擁有10條地鐵線路，可以連接香港島、九龍、新界及中國大陸邊境。此外，香港還有空調公車、公共小巴以及標誌性的雙層電車，通勤十分便捷。根據調查，高達98%的當地人對香港的大眾運輸感到滿意。
第二名則是中國大陸的上海，獲得94%當地居民的高度評價。作為擁有2,500萬人口的大都市，上海的大眾運輸覆蓋廣泛，不僅有20條地鐵路線貫穿全市，還有約2,000條路線公車、呼叫方便的計程車以及時速430公里的磁浮列車，讓居民和遊客都能輕鬆出行。第三名同樣是中國大陸的城市——北京，在調查中獲得了91%當地人的認可。這座城市擁有1200條公車路線、27條地鐵線和數千輛計程車，且共享單車文化盛行，使通勤更加靈活。
第四名是阿拉伯聯合大公國的阿布達比，儘管阿布達比尚未擁有地下鐵路系統，但當地民眾對大眾運輸的滿意程度達到88%。這座城市不僅有可以免費搭乘的穿梭巴士，無軌電車也是遊覽城市的一種方式。
台灣台北市獲得了第五名，調查中有88%當地人給予高度評價，台北車站連結了各個交通運輸系統——包括時速可達300公里的高鐵、以整潔和準時受到盛讚的台北捷運、以及頻繁運行的公車。來台北遊玩的旅客只需要準備一張悠遊卡，就可以輕鬆搭乘捷運、公車，甚至使用共享單車YouBike。
第六和第七名分別是英國首都倫敦，以及位於奧地利的維也納。倫敦地鐵是世界上最古老的地下鐵系統，長期享有可靠聲譽，且擁有廣泛交通範圍。地面交通也同樣發達，包括倫敦地上鐵、共享單車以及675條巴士路線，讓這座城市的大眾運輸贏得86%的支持率。維也納的公共交通系統以平價、快速、乾淨、高效聞名，當地大眾運輸包括地鐵、S-Bahn、路面電車和公車，均由維也納交通公司（Wiener Linien）統一運營，讓市民出行無憂，84%的當地居民對其評價良好。
南韓首爾獲得84%當地居民的讚揚，得到第八名，無論是搭乘公車、地鐵還是計程車，南韓的T-money卡都能讓你在首爾移動輕鬆自如。遊客可以選擇搭乘地鐵或是按顏色、編碼分類的公車。
其他排名如下：
9. 印度孟買：雖然當地的火車十分擁擠，卻是最有效率的交通方式，另有公車、計程車和人力車可以選擇。
10. 卡達杜哈：儘管地鐵只有3條路線，但杜哈擁有世界最快的無人駕駛列車，除此之外也有接駁公車、巴士及方便的叫車服務。
11. 印度德里：德里的大眾運輸網絡以地鐵為核心，連繫周邊城市，地面交通則有公車、人力車和電動人力車。
12. 新加坡：新加坡擁有6條地鐵路線、輕軌及一系列免費接駁巴士，讓通勤效率更佳。
13. 瑞士蘇黎世：只要使用一張蘇黎世卡，就能涵蓋所有交通方式，可以搭乘市內電車、公車與湖上渡輪。
14. 英國布萊頓：布萊頓的公車服務十分發達，擁有73條路線、覆蓋約2000個站點，並設有夜間巴士服務。
15. 英國愛丁堡：愛丁堡的大眾運輸以可靠聞名，搭乘公車和電車就能輕鬆連接各個景點。
16. 挪威奧斯陸：這座城市仰賴電動交通工具，包括地鐵、電車線、公車和渡輪，並提供24、48至72小時的奧斯陸通行證，可在時段內無限搭乘大眾運輸。
17. 印尼雅加達：雅加達的公車擁有專用車道，讓通勤更順暢，也有地鐵、輕軌等多種鐵路選擇。
18. 波蘭華沙：華沙的電車覆蓋範圍廣泛，和公車、地鐵、SKM列車構成完整的交通網絡。
19. 愛沙尼亞塔林：當地居民可以免費搭乘大眾運輸，遊客僅需5.5歐元（約新台幣196元），就能搭乘所有公車和電車。
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