全球最佳大眾運輸城市出爐！亞洲1城市奪冠 台北超車倫敦、首爾「成績亮眼」

大眾運輸（也被稱為公共運輸）是都市生活的命脈，那麼哪些城市擁有最好的大眾運輸系統呢？近日國外一項調查訪問了18,500位受訪者，讓他們評價自己所在城市的交通系統，選出全球最佳大眾運輸城市。榜單出爐後，亞洲城市表現亮眼，不僅佔據了前三個順位，台北市也榜上有名，獲得第五名的好成績。

外媒「Time Out Travel」邀請逾50個國家、超過18,500位受訪者對自己所在城市的交通系統進行評分，他們會針對公車、火車、電車及所有交通工具評價，票選出擁有全球最佳大眾運輸系統的城市。畢竟，誰能比每天通勤的人更了解這些系統的運行情況呢。

今年的榜單由亞洲城市領軍，光是前五名就有4座城市上榜。在這之中，香港憑藉其高效且極具標誌性的大眾運輸系統奪冠，當地的港鐵（MTR）擁有10條地鐵線路，可以連接香港島、九龍、新界及中國大陸邊境。此外，香港還有空調公車、公共小巴以及標誌性的雙層電車，通勤十分便捷。根據調查，高達98%的當地人對香港的大眾運輸感到滿意。

第二名則是中國大陸的上海，獲得94%當地居民的高度評價。作為擁有2,500萬人口的大都市，上海的大眾運輸覆蓋廣泛，不僅有20條地鐵路線貫穿全市，還有約2,000條路線公車、呼叫方便的計程車以及時速430公里的磁浮列車，讓居民和遊客都能輕鬆出行。第三名同樣是中國大陸的城市——北京，在調查中獲得了91%當地人的認可。這座城市擁有1200條公車路線、27條地鐵線和數千輛計程車，且共享單車文化盛行，使通勤更加靈活。

第四名是阿拉伯聯合大公國的阿布達比，儘管阿布達比尚未擁有地下鐵路系統，但當地民眾對大眾運輸的滿意程度達到88%。這座城市不僅有可以免費搭乘的穿梭巴士，無軌電車也是遊覽城市的一種方式。

台灣台北市獲得了第五名，調查中有88%當地人給予高度評價，台北車站連結了各個交通運輸系統——包括時速可達300公里的高鐵、以整潔和準時受到盛讚的台北捷運、以及頻繁運行的公車。來台北遊玩的旅客只需要準備一張悠遊卡，就可以輕鬆搭乘捷運、公車，甚至使用共享單車YouBike。

第六和第七名分別是英國首都倫敦，以及位於奧地利的維也納。倫敦地鐵是世界上最古老的地下鐵系統，長期享有可靠聲譽，且擁有廣泛交通範圍。地面交通也同樣發達，包括倫敦地上鐵、共享單車以及675條巴士路線，讓這座城市的大眾運輸贏得86%的支持率。維也納的公共交通系統以平價、快速、乾淨、高效聞名，當地大眾運輸包括地鐵、S-Bahn、路面電車和公車，均由維也納交通公司（Wiener Linien）統一運營，讓市民出行無憂，84%的當地居民對其評價良好。

南韓首爾獲得84%當地居民的讚揚，得到第八名，無論是搭乘公車、地鐵還是計程車，南韓的T-money卡都能讓你在首爾移動輕鬆自如。遊客可以選擇搭乘地鐵或是按顏色、編碼分類的公車。