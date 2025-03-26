快訊

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

跌不停…這檔吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚：真的慘

消失的總編：陸配富察證實被「煽動國家」判刑3年

沉默殺手！世銀報告揭曼谷每增攝氏1度 死亡數增、收入減428億

中央社／ 曼谷26日專電
城市高溫是沈默殺手，世界銀行發布報告指出，如果政府不採取手段介入，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加2300人，每年減少440億泰銖收入。 新華社
城市高溫是沈默殺手，世界銀行發布報告指出，如果政府不採取手段介入，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加2300人，每年減少440億泰銖收入。 新華社

城市高溫是沈默殺手，世界銀行發布報告指出，如果政府不採取手段介入，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加2300人，每年減少440億泰銖（約新台幣428億）收入。

世界銀行（World Bank）和曼谷市政府攜手合作，並在今天發布報告「形塑一個涼爽的曼谷：對抗城市高溫建立一個宜居城市」（Shaping a Cooler Bangkok：Tackling Urban Heat for a More Livable City）。

世界銀行資深災害危機管理專家盧比義（Steven Rubinyi）在記者會中指出，曼谷是泰國經濟重鎮也是世界經濟重要的城市，但高溫是沉默殺手，會造成經濟上的損失。

盧比義指出，根據他們調查發現，從現在開始算起的未來5年，曼谷一年有250天超過攝氏30.5度，在這種極端天氣下即使是打掃或煮飯都會成為危險的事情；熱島效應使曼谷比其他地區高出攝氏2度以上，越靠近市中心、人均GDP越高、越少綠地的地方越容易有熱島效應，

盧比義指出，根據調查小組估計，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加2300人，生產力下降3.4%，每年減少440億泰銖收入；每個月每家戶增加電費450泰銖，每年就是增加170億泰銖。

若以每日為計算基準，農業和建築業是受到影響最嚴重的產業，此外，整體而言，金融、貿易和生產業會有最多損失。

盧比義指出，年長者、孩童、戶外工作的勞工以及低收入戶都是高溫下的高危險群，曼谷老年人口正在成長，很多勞工在戶外工作，但卻缺少有效率的冷卻方式。

報告建議曼谷市政府瞄準高溫熱點、高危險群和低收入的社區，建立介入系統；建立類似PM2.5的預警系統，透過簡訊和媒體管道建立高溫警示系統；擴建公共的冷卻空間，建立公共冷卻的建築物；長期來說，要把面對高溫的韌性能力列入政策承諾，並建立相關的基金，確保相關政策可以長遠執行。

世界銀行 曼谷 泰國 熱浪 高溫

延伸閱讀

迎接泰國潑水大戰！限定行程8折起 嘟嘟車夜遊、包車潑水對決最夯

4月連假放送！這縣市學生「爽休9天」家長興奮：終於能出國

狼父性侵15歲繼女…妻怒提離婚慘遭槍殺 頭腹大量出血不治

曼谷興建中高速路橋塌 至少5死27傷

相關新聞

全球最佳大眾運輸城市出爐！亞洲1城市奪冠 台北超車倫敦、首爾「成績亮眼」

大眾運輸（也被稱為公共運輸）是都市生活的命脈，那麼哪些城市擁有最好的大眾運輸系統呢？近日國外一項調查訪問了18,500位受訪者，讓他們評價自己所在城市的交通系統，選出全球最佳大眾運輸城市…

出國弄丟證件…德國男身分被盜用去犯罪 四年找不到工作

德國一名男子五年前到英國旅遊，結果在旅途中不小心遺失身分證，男子不以為意，回國後重辦身分證，沒想到那張遺失的證件讓他背上一連串犯罪紀錄，男子這四年來求職處處碰壁，只能被迫賣車維生。

澳洲西岸珊瑚礁大規模白化 科學家震驚：2011年以來最嚴重

科學家今天說，澳洲西海岸記錄到令人震驚的珊瑚白化現象，將著名的珊瑚礁生態系統大片區域變成病態的暗白色，且看起來是自201...

沉默殺手！世銀報告揭曼谷每增攝氏1度 死亡數增、收入減428億

城市高溫是沈默殺手，世界銀行發布報告指出，如果政府不採取手段介入，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加23...

跟朋友打賭深蹲2000次 俄國男橫紋肌溶解險喪命

俄羅斯一名年輕男子因為和朋友打賭，挑戰在限定時間內完成2000次深蹲，結果導致腎功能嚴重受損，被送醫急救，險些喪命。

影／兒童住院太苦悶？醫院推電子游戲來解悶 揭密全職游戲陪伴師

格拉斯哥兒童醫院的Steven Mair是全英國第一位全職游戲陪伴師，他每天的主要工作就是陪長期住院的孩子們打游戲。蘇格蘭的電游玩家以及游戲產業已經為醫院的這個試點項目捐款超過10萬英鎊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。