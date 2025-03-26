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出國弄丟證件…德國男身分被盜用去犯罪 四年找不到工作

聯合新聞網／ 綜合報導
男子弄丟證件，竟被人冒名犯罪，導致他後來就一直找不到工作。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子弄丟證件，竟被人冒名犯罪，導致他後來就一直找不到工作。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

德國一名男子五年前到英國旅遊，結果在旅途中不小心遺失身分證，男子不以為意，回國後重辦身分證，沒想到那張遺失的證件讓他背上一連串犯罪紀錄，男子這四年來求職處處碰壁，只能被迫賣車維生。

ODDITYCENTRAL報導，24歲的巴提克（Rami Battikh）在2019年時到倫敦度假，回國後他發現身分證不見了，但因為身上還有護照，也能順利回國，所以沒把這件事放在心上。回到德國後，巴提克重新申請了一張身分證，也完成學業，繼續正常生活。

畢業後，他順利面試到電信公司和德國稅務機關等工作，正當他準備決定未來的發展方向時，一個突如其來的噩耗讓他的夢想瞬間破滅。

原來公司在做背景審查時，發現巴提克在在英國有多起犯罪紀錄。巴提克試圖向公司解釋，也提供護照上的出入境紀錄來證明自己不在英國，但公司卻不願意相信他。最後巴提克失去了這兩個工作機會，從那時起就開始仕途不順。

原來一名罪犯冒用他的身分，從2021年開始就陸續犯下無照駕駛、詐欺、持有偽造證件等罪。即使該名罪犯已經被判處一年半有期徒刑，但被關押14個月後，又犯下持刀傷人罪行。

巴提克受訪時無奈地表示，他請了英國律師，主動提出指紋、頭髮樣本等物希望「驗明正身」，但警方卻遲遲沒有更改他的「犯罪紀錄」。巴提克難過地說，自己因為這個誤會完全找不到工作，他前陣子甚至賣掉車子負擔生活費，因為日子就快要過不下去。

對此，英國大都會警察局於近期發表聲明表示，由於案件太過複雜，需要時間處理，但已派員著手進行調查。

身分證

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