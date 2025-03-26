跟朋友打賭深蹲2000次 俄國男橫紋肌溶解險喪命

俄羅斯一名年輕男子因為和朋友打賭，挑戰在限定時間內完成2000次深蹲，結果導致腎功能嚴重受損，被送醫急救，險些喪命。

據ODDITYCENTRAL報導，一名20幾歲的年輕男子到弗拉迪沃斯托克臨床醫院（Vladivostok Clinical Hospital）看診。他告訴醫生，因為對自己的體力有自信，所以跟朋友打賭深蹲2000下。

雖然男子成功完成了2000次深蹲，身體卻很快就出現異狀。他的雙腿嚴重痠痛腫脹，尿液顏色還變成深褐色，甚至一度無法排尿。男子嚇得趕緊到醫院檢查，醫生發現他的腎功能嚴重下降，認為男子是出現了橫紋肌溶解症的症狀。

橫紋肌溶解症是一種可能致命的疾病，這種疾病會導致肌肉組織崩解，釋放大量有害物質進入血液，嚴重時會導致腎衰竭、心臟問題，甚至死亡。醫生表示，男子因為過度運動導致腿部肌肉受損。他的肌酸酐和尿素指數飆升，嚴重影響腎臟功能，檢查時腎臟功能一度只剩50%，情況相當危急。

幸好在院方緊急治療後，男子的腎臟恢復運作，避免未來需要洗腎的命運。但男子的腎功能並沒有完全恢復，未來仍需要3個月至1年的復健治療，才能完全康復。

對此，負責診治的醫生也警告，雖然運動對健康有益，但過度訓練反而可能造成嚴重後果。然而男子到底賭贏了什麼，目前不得而知，但可以知道的是，男子賭贏背後附上的代價，實在是比任何獎品都還要昂貴。