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越南低生育率影響國家發展 黨員生三孩不再受罰

中央社／ 河內26日專電

越共中央檢查委員會發布的最新指導顯示，自3月20日起，黨員生育三孩以上將不再遭到紀律處分。越南雖有上億人口，但人口紅利流失快速，官方頻祭對策挽救生育率

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，根據越共中央檢查委員會修改的規定，即日起黨員生育三孩以上不會再受到紀律處分。在這之前，黨員若生育超過兩個小孩，除特殊情況外，皆會受到處分，影響仕途發展。

越南擁有上億人口，一向給人年輕勞動力充沛的印象，然而隨著經濟發展，社會開始出現「晚婚少生」的趨勢。即使2024年是越南民眾喜愛的龍年，但當年每名育齡女性僅生育1.91名孩子，寫下有紀錄以來新低。

事實上，越南生育率已連續3年低於2.1的人口替代水準，不少專家、民代警告，越南的人口紅利將快速耗盡，很有可能「未富先老」影響國家發展，官方想出多種對策鼓勵民眾結婚生子。

越南胡志明市政府為了催生、挽救人口老化現象，先前研擬給予35歲前生育2名孩子的婦女300萬越南盾（約新台幣3880元）補助；此外，政策推廣良好的社區則可獲表揚並授予證書與獎金。

越南統計總局數據顯示，越南63個省市中，低生育率省市的人口共有近4000萬，占全國人口4成。憂心低生育率將對國家的永續發展帶來負面影響，越南官方2023年發起宣傳運動，鼓勵民眾在30歲以前結婚。

越南政府新聞網指出，越南衛生部也正在討論起草修改人口法，對每一對夫婦與個人在落實家庭計畫、生育保健的權利義務做出規範，包括何時生小孩、生幾個小孩、生育間隔該隔多久等。

生育率 老化 越南

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