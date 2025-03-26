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歐洲天空出現神秘漩渦光芒 專家：免驚不是幽浮

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
歐洲上空昨天晚間出現一個令人驚嘆的藍白色漩渦光雲。法新社
歐洲上空昨天晚間出現一個令人驚嘆的藍白色漩渦光雲。法新社

歐洲上空昨天晚間出現一個令人驚嘆的藍白色漩渦光雲，氣象預報員與科學家表示，這是太空探索科技公司（SpaceX）火箭噴出的凍結燃料形成的現象。

法新社報導，在接獲多起與24日夜空出現「發光漩渦」相關通報後，英國氣象局（Met Office）在社群媒體X發文表示，這可能是稍早自美國佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射的一枚火箭所引起的。

法國氣象局（Meteo France）也說：「不要驚慌！不，這不是幽浮（UFO，又稱不明飛行物），而是SpaceX獵鷹9號火箭（Falcon 9）排出的廢氣。」

瑞典、波蘭、匈牙利和克羅埃西亞等國的社群用戶，也在媒體上發布了這個肉眼明顯可見的漩渦光芒照片。

英國瑞丁大學（University of Reading）行星學家歐唐納福（James O'Donoghue）表示，只要不被雲層遮住，歐洲各地的人都有機會看到此一現象。

歐唐納福說，火箭升空後，提供推力的第1節推進器會與火箭分離，並在下墜時排除剩餘燃料，這些燃料接著凍結成反射晶體，「這些晶體受陽光照射，就會在天空形成明亮的漩渦圖案」。

「漩渦形狀的成因，是因為墜落的火箭釋放燃料時正在旋轉。」

製造出這個漩渦圖案的是SpaceX獵鷹9號火箭，而這次火箭升空是為了執行NROL-69任務，至於它究竟帶了什麼進入太空則是機密。

目前僅知道，這趟任務是替管理美軍間諜衛星的美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）所執行。

美國國家偵察局在聲明中表示：「獵鷹9號可重複使用的火箭推進器，將國安相關的酬載送入軌道後，安全返回1號著陸場（Landing Zone 1）。」

2022年紐西蘭上空也看到類似漩渦，根據當時報導，這同樣是來自獵鷹9號火箭。

歐唐納福表示，形成這些漩渦圖案的氣體並不危險。其他火箭也可能引發這種視覺效果，但由於獵鷹9號發射次數頻繁，因此就成了頭號「嫌犯」。

歐唐納福表示，火箭發射時間以及季節、雲層覆蓋與其他因素都會影響地面民眾是否能看到這種漩渦。獵鷹9號火箭這次發射的時間是在歐洲黃昏時分。

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