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火星挖掘有機化合物 揭露生命可能存在

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
火星探測車「好奇號」。(取材自NASA)
火星探測車「好奇號」。(取材自NASA)

NASA於火星岩石中，發現組成生物體細胞膜的有機化合物！「好奇號」探測器於火星探勘中，發現一塊歷史岩石蘊含著「長鏈烷烴」有機物，可能成為火星曾出現過生命與否的新證據。專家表示，分析有機物中碳、氫的同位素，有機會成為辨識生命遺跡的重要證據。

岩石蘊含有機物

Tech Explorist》報導，美國太空總署「好奇號」探測器於火星探勘中，發現一塊37億年歷史的岩石樣本，並從中檢測出火星上至今最大的有機化合物，可能成為火星曾出現過生命與否的新證據。

據報導，這塊歷史岩石蘊含有機化合物「長鏈烷烴」（癸烷、十一烷和十二烷），也就是脂肪酸的殘餘物並可以透過無生命的化學反應產生，同時作為地球上所有生物體細胞膜的重要組成部分。

對此，該岩石位於火星的黃刀灣，其屬於一處古老的火星湖床，蘊藏著火星過去較溫暖、較潮濕時期生命所需的所有必要成分。專家表示，有機化合物的出現成為科學家在火星上辨識生命遺跡的最佳機會。

好奇號探測任務

衛報》指出，自2012年登陸火星以來，好奇號探測器已在蓋爾隕石坑行駛了約32公里，即使它在古老的泥岩中檢測到有機物的痕跡，但都是相對較短的碳鏈分子。

然而，這項發現表明生命的有機特徵可以在火星岩石中保存數十億年，而如果火星上曾經出現過生命，那麼它的殘骸終究可能被發現。如今，科學家將對其進行分析以尋找更大的有機物，並為更多含有偶數碳的脂肪酸提供證據。

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火星 證據

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