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昏迷病人生殖器刺納粹標誌！澳洲醫偷拍還分享 自認遭到冒犯

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名整形外科醫生居然在病人昏迷時偷拍其生殖器，還透過WhatsApp與同事分享，只因這名病人的刺青有些特別。示意圖/ingimage
澳洲一名整形外科醫生居然在病人昏迷時偷拍其生殖器，還透過WhatsApp與同事分享，只因這名病人的刺青有些特別。示意圖/ingimage

澳洲一名整形外科醫生居然在病人昏迷時偷拍其生殖器，還透過WhatsApp與同事分享，只因這名病人的刺青有些特別。

根據《太陽先驅報》的報導，澳洲昆士蘭的一名整形外科醫生發現其病患的生殖器上有一個納粹標誌的刺青，便進行了偷拍，還透過WhatsApp與同事分享，這個行為導致這名醫生被處以1萬澳元(約新台幣20.8萬元)的罰款

這起事件發生於2019年4月，當時一名患者因在家自製炸彈引發爆炸，被送往醫院治療。這名患者陷入昏迷，並在加護病房插管治療了一週。

在治療期間，該整形外科醫生注意到了病人生殖器上的納粹標誌的刺青，並拍照分享。

同年12月，衛生監察機構接獲舉報，案件也交由醫療法庭處理。法官認為，病人當時昏迷又極為脆弱，且十分信任他的治療醫生，因此這名醫生的不專業行為「十分嚴重」。

澳洲醫學委員會原本建議將這名醫生停職6個月，並要求參加額外的輔導課程，但最終法庭僅處以1萬澳元的罰款。

這名醫生本來還面臨刑事指控，但靠著恢復性司法(restorative justice)機制與患者達成私下協議而被撤銷。

該醫生在法庭上指出，他在澳洲受到了各式各樣種族歧視的傷害，承受了極大的痛苦，這名患者生殖器上的刺青讓他感到「震驚且冒犯」，納粹標誌對他的族裔具有侮辱意味，所以才做出了這樣的行為。

這名醫師在事發後主動辭去了醫院工作，並在5年後恢復私人執業。

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