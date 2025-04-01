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善意被踐踏！日水族館免費出借萬元高級嬰兒車 接連有去無回

聯合新聞網／ 綜合報導
日水族館免費出借嬰兒車遭竊。示意圖，非文中嬰兒車。 圖／ingimage
日水族館免費出借嬰兒車遭竊。示意圖，非文中嬰兒車。 圖／ingimage

據日媒「Encount」報導，北海道的「小樽水族館」近日接連發生嬰兒車遺失事件，懷疑遭人竊取，引發關注。館方表示，這些免費提供給來館者使用的嬰兒車中，一部分來自捐贈，但大多是水族館自費購買，部分嬰兒車單價高達7萬日圓（約新台幣1.5萬元）。由於損失嚴重，水族館正考慮是否繼續提供這項服務。

水族館於2月4日與3月17日分別遺失一台嬰兒車，並透過官方社群平台發出公告，提醒使用者務必於參觀結束後歸還嬰兒車。館方也附上遺失嬰兒車的照片，顯示其上印有「小樽水族館協力會」與水族館標誌。但館方坦言，一旦嬰兒車被帶走，後續幾乎無法追蹤去向。由於近期館內外國遊客增加，是否與此事件有關仍無法確認。

此事在網路上掀起熱議，不少日本網友批評「免費提供的善意竟被如此踐踏，太過分了！」、「連嬰兒車都偷，這些人還能為人父母嗎？」、「現在社會已無法單純相信人性本善」。另有網友建議可在嬰兒車上安裝Airtag，或在出口設置警報裝置，防止嬰兒車被帶出館外。

對於未來的處理措施，館方負責人表示，目前可能考慮在嬰兒車上加大水族館標誌，甚至設計成「帶出館外會讓人感到尷尬」的樣式，藉此降低遭竊風險。部分網友建議採取身分證或影印護照存檔、登記信用卡或押金制度，以確保歸還。也有網友指出，在國外租借摩托車或訂房時，通常可選擇提供護照或現金押金、或提供信用卡資料，若未依規定取消，會直接從信用卡扣款。建議館方可考慮使用類似機制，以減少損失、維護服務品質。

北海道 嬰兒車 日本 父母

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