英國電子旅遊憑證4月9日起調漲 漲幅達6成

中央社／ 倫敦25日專電

英國分階段實施電子旅遊憑證（ETA）僅一年多，近日低調公布，自今年4月9日起，ETA的申辦費用將由現行10英鎊（新台幣400至430元）調漲至16英鎊（近新台幣700元），漲幅達6成。

台灣等48個國家地區今年1月才剛被納入英國ETA實施範圍；4月2日起，歐洲聯盟（EU）成員國，以及挪威、冰島、列支敦斯登、瑞士等未加入歐盟的申根（Schengen）區國家正要開始適用，ETA申辦費用卻隔一週即漲價。

英國內政部今年1月提案修法，調漲護照、移民歸化、簽證及其他入境許可申辦費用，當時旅遊業即已傳出反彈聲浪。

英國實施ETA反映國際間邊境安全管控電子化的趨勢，美國「旅行授權電子系統」（ESTA）、澳洲「電子旅遊簽證」（ETA）都是已行之有年的類似措施，歐盟未來也將實施「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）。

不過，與英國ETA相較，ETIAS僅要價約7歐元（約新台幣250元），且效期長達3年（英國ETA效期2年）。英國旅遊業者指出，與ETIAS相較，英國ETA顯然缺乏競爭力。

產業公會英國「旅遊聯盟」（Tourism Alliance）1月曾發布聲明提到，英國政府近期宣示要提升赴英旅遊人數，目標為至2030年達成每年入境5000萬人次；然而，若政府「持續只把旅客當搖錢樹看」，則赴英旅遊人數不會達標。

英國ETA可由旅客自行上網申請，多數旅客在送出申請資料後數分鐘內即可收到回覆，確認是否獲核發。在2年效期內，旅客可憑ETA多次出入英國，一次可停留6個月。

ETA與護照資料連結，因此一旦原護照失效，旅客須重新申請ETA。

根據規定，若曾遭判處12個月以上徒刑，或有刑事犯罪紀錄、且距定罪日未超過12個月，申辦ETA將遭拒。一旦申辦ETA遭拒，旅客須另外申請入境簽證。

儘管ETA審核過程快速，英國內政部仍建議旅客提早3個工作天申請。

英國 護照

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