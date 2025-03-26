66歲產下男嬰 德國柏林圍牆博物館長迎來第10個孩子

中央社／ 柏林25日專電

現年66歲的德國柏林圍牆博物館館長希爾德布蘭特（AlexandraHildebrandt）上週生下一名男嬰，這是她的第10個孩子。

柏林圍牆博物館（Wall Museum）館長亞歷山德拉．希爾德布蘭特1959年生於基輔（Kyiv），在90年代初次抵達柏林，結識已故柏林圍牆博物館創辦人芮納爾．希爾德布蘭特（Rainer Hildebrandt），兩人育有2個孩子，分別出生在1979年和1989年。

2016年，希爾德布蘭特與現任丈夫、前基督教民主聯盟議員多曼（Daniel Dormann）再婚。希爾德布蘭特在53歲之後接續生下8個孩子，包括一對雙胞胎。

「這是第8次剖腹產」，據每日鏡報（Berlin DailyNews）指出，希爾德布蘭特以懷孕37週，上週在柏林的醫院剖腹產下一名健康男嬰。

根據德媒引述婦產科主任亨利希（WolfgangHenrich）表示，以產婦的高齡與剖腹次數來說，「這在婦產科醫學中絕對是罕見」，也是一項挑戰。

亨利希也說，由於希爾德布蘭特的身體素質特別好，而且精神強大，所以手術過程非常順利。

根據德媒報導，希爾德布蘭特表示，她「攝食健康，每天規律游泳1小時、跑步2小時，不菸不酒，從未採取過避孕措施」。

德媒詢問希爾德布蘭特：「為什麼有第10個孩子？」她說：「為什麼不？如果我可以的話。」她也補充說，她很快就會回到辦公室，「那裡什麼都有，一個搖籃，一張尿布檯」。

柏林圍牆博物館位於柏林市中心，創立於1963年，緊鄰當年柏林圍牆分隔東柏林與西柏林交界的查理檢查站（Checkpoint Charlie），展示當時東德人逃離東德的相關照片與文件，以及包括熱氣球、逃生車、纜車等逃生裝備。

博物館 婦產科 柏林

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