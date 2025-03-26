嚼口香糖竟吞下塑膠微粒 研究發現攝入新來源

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

研究人員今天表示，在咀嚼口香糖過程中，口香糖會釋放數以百計塑膠微粒到口中。

法新社報導，這項尚未通過同儕審查的小型研究發表之際，研究人員已在世界各地發現越來越多被稱為「塑膠微粒」的小型塑膠碎片，從山頂到海底，甚至在於我們呼吸的空氣中都存在塑膠微粒。

研究人員也發現，塑膠微粒遍布人類體內，包括我們的肺部、血液和大腦，這引發人們對其潛在健康影響的擔憂。

這項新的先期研究，探討這些幾乎看不見的塑膠碎片進入人體的另一種鮮少被研究的途徑，也就是咀嚼口香糖。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）博士生洛威（Lisa Lowe）咀嚼了10種不同品牌的口香糖，每種各7片，研究人員隨後對她的唾液進行化學分析。

結果顯示，1公克口香糖平均會釋放100個塑膠微粒，部分品牌甚至會釋放超過600個。一般口香糖的平均重量為1.5克。研究人員指出，每年嚼約180片口香糖的人，可能會攝入約3萬個塑膠微粒。

這份研究的首席研究員、來自UCLA的穆罕迪（Sanjay Mohanty）強調，相較其他人類攝入塑膠的方式，這個數量顯得微不足道。舉例來說，其他研究人員去年估計，每公升瓶裝水平均含有24萬個塑膠微粒。

研究人員指出，市面上最常見口香糖的主要成分通常為合成橡膠，然而，產品包裝上並未明確標出塑膠成分，而是僅以「膠基」泛稱。

研究人員測試了5種合成橡膠口香糖，和5種以樹液等植物性聚合物製成的天然橡膠口香糖。

洛威告訴法新社：「令人驚訝的是，我們發現這兩種口香糖中都含有大量塑膠微粒。」她補充說，幾乎所有的塑膠微粒都是在咀嚼的前8分鐘內釋放出來。

UCLA 品牌 塑膠微粒

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