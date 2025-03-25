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脫序行為頻傳 日本和多都美神社宣布：所有觀光客禁入

中央社／ 東京25日專電

日本擁有海上鳥居美景的長崎縣對馬市和多都美神社，長期深受外國觀光客擾亂秩序所苦，近日終於下最後通牒，23日宣布禁止所有「非當地居民、非信徒進入神社境內」，也不准對神社建物拍照、錄影和直播。

歷史逾千年的和多都美神社，擁有聳立在海中的絕美鳥居，讓神社瀰漫著夢幻氛圍。不過，神社在2020年1月曾公開表示禁止「外國人」進入而引發爭議，隨後撤回聲明。

疫情平息觀光客回流後，由於對馬市距韓國僅約50公里，搭乘高速船約1小時30分就能抵達，讓對馬市成為許多韓國遊客造訪的景點。

然而，和多都美神社去年因為觀光客亂丟煙蒂、在神社境內吐痰，甚至還嘲笑並挑釁前來提醒的工作人員等脫序行為，而和韓國觀光客槓上，去年6月透過社群媒體宣布「禁止韓國人進入」，當時被韓國各大媒體報導。

如今，和多都美神社把禁止進入對象進一步擴大到所有國家的觀光客，23日發文表示「從今天，也就是3月23日起，除了氏子（神社地緣關係居民）和崇敬者（信徒）之外，禁止其他人員進入神社境內。此外，包括海中鳥居在內，神社的建物、設施等，通通禁止拍照、錄影和直播」。

神社明確表示，「包括國內外的巴士旅遊團在內，所有以觀光為目的的入場請求一律不被接受」。

至於為何會做出此決定，神社透露，「在3月23日下午4時左右，有外國人犯下極為嚴重且無法容忍的不敬行為」，並表示神社「多次向市政府、觀光物產協會、長崎縣警察諮詢，但是（觀光客脫序行為）問題始終沒有解決。所有職員在忍受神域被踐踏的精神痛苦的同時，還頻繁遭到惡語相向和暴力，令我們感受到神社運營面臨危機。」

神社方面強調，「Inbound（外來遊客）正在破壞了日本人珍惜的場所、物品和人，無異於日本文化的崩壞。我們在表明遺憾的同時，堅決採取行動以維護神社和人們的心靈。」

神社也解釋哪些人可以進入神社，「崇敬者指的是懷有尊敬和敬仰的心，真正來參拜的人。擁有這種心態的人可以自由前來參拜」，「相反來說，那些把神社當作主題公園，或是只為了拍照而來、不進行參拜的人，並不是崇敬者。」

日本 神社 觀光客

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