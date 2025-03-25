越南首季3.7萬人出國工作 台灣居第2大就業市場

越南官方數據顯示，今年第1季超過3.7萬名越南勞工出國工作，其中日本為最大就業市場，吸引約1.9萬名越南勞工；台灣為第2大雇主國，吸引約1.1萬名越南勞工。

越南人民報（Nhan Dan）報導，越南內政部海外勞工管理局指出，今年前3個月共有3萬7027名越南勞工出國工作，達成越南2025年全年計畫的28.4%，其中女性越南勞工有7061人、占19%。

日本是越南勞工最大的海外就業市場，共有1萬8931人前往日本；台灣則是第2大雇主國，共有1萬1076人去台灣工作；韓國排名第3，吸引4141名越南勞工。

日本、台灣與韓國一直是越南勞工出國工作的主要目的地，與此同時，越南也積極開拓其他的國外就業市場。越南前鋒報（Tien Phong）報導，歐洲就被越南視為極具潛力的重點市場。

根據報導，越南今年1月已和芬蘭簽署派遣越南專家、技術工人、季節性勞工前往芬蘭的合作備忘錄（MOU），接下來也將爭取和波蘭、希臘、德國簽署相關合作。

報導指出，越南近年來每年都向海外輸出約16萬名勞工，目前約有70萬名越南勞工在40個國家和地區從事30多種職業，每年可為越南帶來35億至40億美元（新台幣約1158億元至1323億元）的僑匯。

目前越南共有505個企業單位從事向海外派遣越南勞工的服務。報導表示，部分在海外工作的越南勞工未能充分遵守勞動紀律，包括日本與韓國都有類似情況，官方將指導企業仔細選工與落實培訓。