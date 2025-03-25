受刑人開齋節餅乾爆紅 大馬監所推重返社會新模式

馬來西亞開齋節即將到來，全國監所受刑人製作逾40種開齋節零食爆紅，尤其以鳳梨酥、瑞士塔等餅乾深受青睞，監所也為受刑人回歸社會開創新商業模式。

齋戒月（Ramadan）與開齋節（Hari Raya）是馬來西亞的重要節日。大馬穆斯林從3月2日起進入為期一個月的齋戒月，從黎明到黃昏對食物和飲品進行強制禁食，致力向真主祈禱和敬拜。3月31日則是開齋節。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）24日報導，馬來西亞監所為慶祝開齋節，從今年初啟動開齋節餅乾銷售計畫，從全國各監所提出逾80種產品中精選40多種開齋節餅乾與零食，諸如酥炸花生餅、印度餅（Muruku）、炸天貝（Tempeh）等。

馬來西亞監獄局（Jabatan Penjara Malaysia）總監阿都阿茲（Abdul Aziz Abdul Razak）表示，目前售出逾6萬罐開齋節餅乾，這些餅乾共由全國監所逾300名受刑人烘焙製作，其中包括女子監獄受刑人。

他指出，監獄局每年都會銷售開齋節餅乾，但今年超乎預期，最受青睞的是來自彭加蘭芝柏（PengkalanChepa）監獄的鳳梨酥、北海（Butterworth）監獄的Cinta Hati Dahlia餅和文冬（Bentong）監獄的瑞士塔。

穆斯林羅薩伊米（Rozaimy）今天告訴中央社記者，這些由受刑人親手烘焙的餅乾非常搶手，尤其是透過社群平台宣傳，經常供不應求，有些甚至是即便有錢也買不到，這讓受刑人有機會重返社會，創造新的商業模式。

他認為，穆斯林非常重視齋戒月與開齋節，受刑人製作的開齋節餅乾在某種程度上也象徵受刑人對昔日反思，以及對未來重返社會而努力的精神。

大馬媒體報導，受刑人參與製作開齋節餅乾，顯示出獄政改革成效，藉由技能培訓方式讓受刑人擁有一技之長，有助回歸社會正常生活。馬來西亞監獄局今年並設定馬幣200萬令吉（約新台幣1400萬元）的銷售目標。