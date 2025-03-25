起飛2小時回原地！乘客搭機「手機不見」 考量飛安無奈返航

現在手機是使用鋰電池，怕熱也怕摔，帶上飛機要收好，法國一架航班日前起飛後，有乘客手機不見，為了避免飛安問題，只能返航。

根據《每日郵報》報導，上週法國航空一架班機原訂從巴黎飛往皮特爾角城，結果起飛2小時後又返回巴黎奧利機場，原來是一名乘客在機上弄丟手機，為了飛安著想只好返航，落地20分鐘後重新起飛。

一個月前，同一架飛機發生過類似的事導致返航，當時一名乘客的手機掉進廚房通風口，滑落到無法觸及的區域，機組人員擔心手機的鋰電池受損而引發火災，因此決定返航。

由於鋰電池怕摔怕熱，台灣電力公司就曾解釋，託運行李經常碰撞，加上貨艙溫度會因天候改變，可能導致鋰電池或行動電源短路起火，因此只能當成隨身行李帶上飛機。

不過行動電源即使隨身也不代表可以使用，近日許多航空公司明令禁止在飛行期間禁止使用行動電源，以免過熱自燃。